Le jeu Brotato ajoute une encyclopédie sur mobile

Le jeu de tir roguelite Brotato a été mis à jour sur iOS et Android pour intégrer la fonction "encyclopédie", corriger les problèmes sur les succès bloqués, ajouter des icônes et des invites textuelles, et bien d'autres petits ajustements. Si vous n'êtes pas au courant, Brotato a été lancé en accès anticipé sur Steam en septembre de l'année dernière et est arrivé sur mobile par l'intermédiaire d'Erabit Studios à qui l'on doit notamment l'excellent 20 Minutes Till Dawn. D'ailleurs, 20 Minutes Till Dawn et Brotato sont disponibles dans un nouveau Pew Pew Bundle qui permet d'acheter les versions premium des deux jeux à prix réduit.

Une mise à jour pour Brotato Premium

Si vous n'avez pas encore joué à ce top down shooter, lisez notre test de Brotato. C'était le jeu de la semaine lors de sa sortie et voici la bande-annonce vidéo ci-dessous :

Avec l'encyclopédie, il est enfin possible de rapidement jeter un coup d'œil sur les armes et les objets qu'on peut potentiellement trouver lors d'une partie, ainsi que leurs caractéristiques. Une nouveauté qui était très attendue par les joueurs.



Voici toutes les nouveautés de la version 1.3.2 :

Nouveau : Ajout d'une fonctionnalité d'encyclopédie Corrections de bugs : Perte de certains effets sonores

Certaines réalisations/objets/personnages/défis ne pouvaient pas être débloqués

La progression ne pouvait pas être sauvegardée après avoir quitté le jeu pendant une partie Améliorations des fonctionnalités : Ajustement des compétences des boss

Optimisation de la logique aléatoire de la boutique

Pour mémoire, Brotato est un jeu de tir en arène roguelite dans lequel vous incarnez une pomme de terre armée jusqu'aux dents et capable de manier 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'extraterrestres. Choisissez parmi une variété de caractéristiques et d'objets pour créer des constructions uniques et survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Un titre à la Vampire Survivors mais plus technique.



Brotato est disponible au prix de 5,99 € sur l'App Store pour iOS et à 5,49 € sur Google Play pour Android. Reste que le portage mobile est toujours un cran en-dessous de la version PC

Télécharger Brotato:Premium à 5,99 €