Le terrible Brotato s'attaque au mobile ! (+ avis)

Après avoir fait son apparition en septembre 2022 sur Steam, le jeu de tir roguelite Brotato est désormais disponible sur mobile grâce aux gars du studio Erabit Studios. L'occasion de découvrir un titre qui se place entre Vampire Survivors et The Binding of Isaac, pour la faire courte.

Brotato est disponible sur iOS et Android

Pour commencer, découvrez le trailer de Brotato ci-dessous :

Après avoir été annoncé sur mobile le mois dernier, le jeu de tir roguelite en vue de dessus Brotato est désormais disponible sur iOS et Android en version premium, au même prix que la version PC.

Notre avis sur Brotato

Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'il s'agit d'un jeu de tir en arène au contenu généré aléatoirement dans lequel vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'extraterrestres. Choisissez parmi une variété de personnages, de caractéristiques et d'objets pour créer la combinaison parfaite qui vous permettra de survivre jusqu'à l'arrivée des secours.

Le seul survivant : Brotato, la seule pomme de terre capable de manier 6 armes en même temps. En attendant d'être secouru par ses compagnons, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.

Bien au-dessus des vampire-like, Brotato est probablement ce qui se fait de mieux actuellement avec une variété de builds ahurissante, des classes à pelle, des armes en veux-tu en voilà, et une tonne de combinaisons qui apportent une profondeur stratégique insoupçonnée.



Avec un gameplay fluide au possible, des contrôles réactifs (et personnalisable) et une ambiance délicieuse, que demander de plus ? Attention toutefois, Brotato est loin d'être facile !



Si vous cherchiez un titre parfaitement calibré pour le mobile, Brotato est disponible au prix de 5,99 € sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà testé Brotato sur iPhone, iPad, Android ou même sur PC.

