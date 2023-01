Fortnite sur iOS, Android et Mac va bloquer la dépense des V-Bucks

Les versions natives iOS, macOS et Android de Fortnite vont subir un nouveau revers. Depuis le début de sa querelle juridique avec Apple à l'été 2020, Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store. Pourtant, ceux qui avaient téléchargé le jeu avant cela pouvaient continuer à jouer, Epic Games s'assurant que tout fonctionnait, malgré l'absence de mise à jour. Résultat, les joueurs Apple sont bloqués sur la version 13.40 de Fortnite depuis plus de deux ans. Tous les changements de gameplay qu'Epic a apportés à Fortnite depuis lors (et il y en a eu beaucoup), ainsi que tous les nouveaux cosmétiques et les passes saisonniers que la société a introduits, nous sont passés sous le nez. Maintenant, ces versions sont sur le point de devenir encore plus restrictives avec l'interdiction des V-Bucks.

Fortnite encore plus limité

À partir du 30 janvier, le studio américain ne permettra plus de dépenser la monnaie V-Bucks de Fortnite dans les versions iOS, Mac et Google Play du jeu. Vous devrez également être âgé de plus de 18 ans pour jouer.

"Nous voulons que toutes les versions de nos jeux utilisent la suite actuelle des services en ligne d'Epic, y compris les contrôles parentaux, les achats par défaut et les fonctions de vérification parentale", a déclaré Epic sur Twitter. "Nous ne sommes pas en mesure de mettre à jour l'application sur ces plateformes étant donné les restrictions d'Apple et de Google sur Fortnite".

We want all versions of our games to use the current suite of Epic Online Services including parental controls, purchasing defaults, and parental verification features. We are not able to update the app on these platforms given Apple and Google’s restrictions on Fortnite. (2/2) — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 23, 2023



En décembre, la société a introduit de nouveaux comptes conçus spécifiquement pour les jeunes joueurs. Ils empêchent les enfants de dépenser de l'argent dans la boutique en jeu de Fortnite et d'utiliser le chat vocal sans le consentement d'un parent. Le même mois, la FTC a annoncé qu'Epic avait accepté de payer 520 millions de dollars pour violation sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, car la société aurait "incité des millions de joueurs à faire des achats involontaires".



Si vous voulez jouer à Fortnite sur mobile ou Mac sans restriction, la seule solution à date est celle offerte par GeForce Now. Sur Android, quant à lui, il est possible de télécharger la version native de Fortnite directement sur le site d'Epic Games au format APK.