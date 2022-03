Sorties jeux : Who Muted Uncle Marcus?, Cat Museum, Fury Unleashed

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Who Muted Uncle Marcus?, Cat Museum, Vikingard, Fury Unleashed.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Who Muted Uncle Marcus? (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 2 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) Un jeu de rôle en FMV excentrique avec un rebondissement : quelqu'un a tenté de tuer l'oncle Marcus. Découvrez la vérité au cours du quiz familial annuel et essayez de le sauver avant qu'il ne soit trop tard.



• Tourné en huis clos et filmé simultanément à Londres et à Los Angeles

• Avec Andy Buckley (The Office) dans le rôle d'Oncle Marcus

• Avec également Susannah Doyle (Black Mirror) et Robbie Kay (Once Upon a Time)

• Les acteurs FMV sont de retour : Georgia Small (Five Dates) et Al Weaver (The Complex).

• Par les studios qui ont créé The Complex, Five Dates, Night Book et Bloodshore... Télécharger le jeu gratuit Who Muted Uncle Marcus?





Vikingard (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,1 Go, iOS 10.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Cultivez, battez-vous et prospérez comme un vrai Viking !

Établissez votre commandement pour atteindre la gloire supreme ! Récupérez des terres, cultivez des récoltes, présidez des épreuves et affrontez des guerriers dans le vrai style viking ! Avec des personnages entièrement développés, des scénarios captivants et des gameplays dynamiques à la fois excitants et décontractés, VIKINGARD est un jeu qu'aucun vrai Viking ne devrait manquer!



Préparez-vous pour votre incroyable voyage Viking ! Télécharger le jeu gratuit Vikingard





This Is A True Story (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 866 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Explorez un sublime paysage peint à la main dans ce jeu de réflexion narratif luxuriant, inspiré de faits réels et d'entretiens. Vous devrez survivre à une tempête, capturer des braconniers et même faire ami-ami avec une chèvre !



Dans votre quête pour trouver de l'eau, l'aventure, la connaissance et les beautés de la nature vous attendent à chaque étape. Télécharger le jeu gratuit This Is A True Story





Shatter Remastered (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 364 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Shatter Remastered redéfinit le genre du casse-briques en combinant le meilleur de l'action avec des rebondissements surprenants et des combats de boss époustouflants. D'inspiration rétro, mais totalement innovant, il propose des dizaines de niveaux originaux, des particularités physiques stupéfiantes, une flopée de bonus et une myriade d'attaques spéciales.



Un jeu facile à prendre en main, mais pas si simple à maîtriser ! Télécharger le jeu gratuit Shatter Remastered





MLB Tap Sports™ Baseball 2022 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 370 Mo, iOS 11.0, Glu Games Inc) Retrouvez VOTRE jeu de baseball avec MLB Tap Sports™ Baseball 2022 ! Frappez fort et continuez votre dynastie dans la MLB avec les meilleurs joueurs de baseball !



Les matchs de la MLB arrivent sur votre téléphone avec MLB Tap Sports Baseball. Gérez une équipe de rêve composée de vrais joueurs de la MLB dans d'authentiques stades de baseball. Touchez pour jouer et marquez un home run avec des commandes faciles à maîtriser. Télécharger le jeu gratuit MLB Tap Sports™ Baseball 2022





MetroLand (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.12.0, 273 Mo, iOS 11.0, Kiloo) Dans ce jeu de course infinie en arcade, tu incarnes un traceur rebelle pourchassé par les gardes malfaisants de MegaCorp.



- COURS OÙ TU VEUX, QUAND TU VEUX : où que tu sois, le jeu continue ! Ton score augmente même quand tu es hors ligne !



- EXPLORE LA VILLE : multiplie les acrobaties de parkour à travers les rues, fonce sur les toits ou plonge dans les tunnels pour échapper à tes poursuivants.



- UNE AVENTURE INFINIE : ton score augmente à chaque course. Chaque enjambée compte, même hors ligne ! Débloque des gadgets et de nouvelles zones à explorer !



- METROLAND MANIA : accumule les PV à chaque saison pour gagner des récompenses incroyables. Achète le Gold Pass pour débloquer du contenu et des bonus exclusifs. Télécharger le jeu gratuit MetroLand





Kingdom Catastrophes Story RPG (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v43, 128 Mo, iOS 12.0, Benjamin Clark) Découvrez le nouveau jeu de comédie le plus drôle qui fera des vagues en 2022. Profitez de la narration que vous aimez dans les aventures textuelles et les jeux de réflexion avec une particularité : les histoires changent à chaque fois que vous jouez ! Que feriez-vous si vous aviez le choix entre tuer ou embrasser une bête hideuse ? Des centaines de décisions farfelues vous feront rire, vous et vos amis, encore et encore !



- Jeu de rôle et de narration en coopération entre 1 et 4 joueurs.

- Jeu d'histoire amusant pour les enfants et les adultes avec des tonnes de rebondissements hilarants et de comédie.

- Explorez 20 lieux de contes de fées animés.

- Gagnez de l'or pour acheter des armes et des potions. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Catastrophes Story RPG





Hyde & Seek (Jeu, Aventure / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.4.20003, 259 Mo, iOS 11.0, Growing Seeds) Un jeu de société basé sur une histoire que vous vivez avec un jeu de dés et des combats de poings !

Kate, le "Poing enflammé de Londres", vous attend pour rejoindre son aventure passionnante !



Hyde-et-Seek pour la vérité dans le Londres du 19ème siècle

Kate, qui devient du jour au lendemain l'une des criminelles les plus recherchées, se déguise en homme et s'enfuit.

Saura-t-elle révéler l'inimaginable et horrible secret qui l'entoure, échapper aux gangsters, et retourner dans le laboratoire de son cher Dr Jekyll ?

Le résultat final dépend de vos choix ! Télécharger le jeu gratuit Hyde & Seek





HeroVerse (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.3, 361 Mo, iOS 11.0, Hiker Games Joint Stock Compan...) Préparez votre stratégie parfaite et vos compétences en résolution d'énigmes pour conquérir le plus grand trésor de l'HeroVerse !



La légende raconte qu'il y a des milliers d'années, le Seigneur Démon a échangé sa vie pour détruire la Pierre de Stabilité, ce qui les a fait voler en éclats. Les fragments de pierre se sont mêlés aux fragments d'âme du seigneur démon pour générer des éclats élémentaires qui ont été dispersés sur la Terre.



Au fil des ans, l'homme a appris à exploiter l'énergie de ces objets mis au rebut pour en faire bénéficier sa vie. Cependant, certaines créatures ont été contaminées par le pouvoir obscur des fragments élémentaires. Ce n'est qu'en restaurant la Pierre de Stabilité que l'ordre du monde pourra être réorganisé. La quête commence dans un lointain village de pêcheurs du sud. Télécharger le jeu gratuit HeroVerse





The Bards Tale: WoL (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 61 Mo, iOS 10.0, Wanderword) The Bard's Tale : Warlocks of Largefearn est un jeu de rôle en mains libres, à commande vocale et à monde semi-ouvert. Si vous avez envie d'un RPG avec un système de contrôle différent, n'hésitez pas à l'essayer !



Explorez la ville isolée de Largefearn, recrutez des compagnons et résolvez le mystère de la disparition des citoyens ! Pour la navigation et le combat, vous pouvez choisir de vous fier uniquement au contrôle vocal et au retour audio, ou vous pouvez profiter des visuels à l'écran et utiliser les boutons correspondant aux commandes vocales disponibles.



Choisissez entre 4 classes jouables dans cette aventure de toute une vie entièrement scénarisée ! Votre classe de joueur est sélectionnée au début du jeu. Télécharger le jeu gratuit The Bards Tale: WoL





Nouveaux jeux payants iOS :

SAMURAI SHODOWN ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 167 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Un comics en perpétuel changement - Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.



Fury Unleashed arbore un style artistique inspiré des bandes dessinées, une histoire intelligente qui amène un peu de profondeur et surtout un gameplay très dynamique. Le système de combos vous encourage à enchaîner rapidement les attaques afin d'augmenter votre fureur (d'où le nom) et vous pouvez même traverser tout le jeu avec un gigantesque combo sans fin si vous en avez le courage (et les capacités).



Les niveaux sont un mélange d'éléments générés de manière procédurale et de morceaux créés à la main, le tout jonché d'obstacles et de pièges qui vendent une mort à la moindre erreur, et il y a un arbre de compétences à remplir ainsi qu'un système de personnalisation du héros.



Télécharger SAMURAI SHODOWN ACA NEOGEO à 3,99 €





GrubDash Driver (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 273 Mo, iOS 11.0, EF Universe Games LLC) Nous sommes en l'an 2020. Un événement mystérieux et inconnu a décimé l'économie et laissé de nombreux individus, dont vous, le personnage principal, au chômage. Malheureusement, vous avez encore des factures à payer. La bonne nouvelle est que la plateforme de livraison de nourriture GrubDash recrute des chauffeurs-livreurs !



Améliorez votre maison en la transformant d'une minuscule maison de départ en un vaste manoir, puis remplissez-la de bibelots et de gadgets coûteux.

-Votre quartier a été abandonné. Achetez les terrains vacants et remplacez les tas d'ordures et les feux de pneus par des forêts, des prairies, des commerces ou des logements pour de nouveaux voisins.

-Sept statistiques à améliorer, dont la force pour transporter des commandes plus importantes, l'intelligence pour trouver des commandes mieux payées, le charisme pour recevoir plus de pourboires en espèces, la dextérité pour améliorer la vitesse de marche et le niveau d'éducation. Télécharger GrubDash Driver à 4,99 €





Fury Unleashed (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 866 Mo, iOS 12.0, Awesome Games Studio Sp. z o.o...) FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



• Un comics en perpétuel changement - Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.



• Un gameplay basé sur un système de combos - Tue tes ennemis rapidement pour déchaîner ta fureur et massacrer tout ce qui entrave ta route sans subir le moindre dégât. Apprends à éviter la moindre erreur et termine le jeu en un seul combo épique !



• Possibilité de personnaliser le jeu - Choisis entre le mode Difficile qui porte bien son nom (tes talents seront mis à rude épreuve) et le mode Facile (dans lequel tu ... Télécharger Fury Unleashed à 8,99 €





CUCCCHI (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.1, 187 Mo, iOS 11.0, Fantastico Studio srl) CUCCCHI est la première archive d'artiste créée sous la forme d'un jeu vidéo.

Il s'agit des archives officielles jouables des œuvres d'art d'Enzo Cucchi.



CUCCCHI est un jeu dans lequel vous explorez de magnifiques dioramas et traversez des labyrinthes dangereux et bizarres, dans un voyage à l'intérieur des peintures d'Enzo Cucchi.



Depuis la fin des années 70, Cucchi a travaillé avec de nombreux types de techniques et de matériaux, créant un imaginaire vaste et varié qui a été transformé en une chimère vidéoludique impossible.



Trouvez votre chemin à travers 7 zones uniques et collectez 51 objets cachés pour déverrouiller une galerie d'archives présentant les différents ensembles de peintures qui ont inspiré les visuels du jeu... Télécharger CUCCCHI à 1,99 €





Critical Slash (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v0.4, 184 Mo, iOS 13.0, Renny Jachowicz) Jeu basé sur le butin avec des centaines d'objets différents avec des raretés différentes.



Système de progression de niveau sans fin !



Jouez hors ligne ou connectez-vous en ligne pour vous mesurer à des personnes du monde entier dans divers classements !



Explorez un monde généré de manière procédurale avec des tonnes d'ennemis, de trésors et de secrets !



Une vaste exploration, des batailles intenses, un équipement et un butin impressionnants ! Télécharger Critical Slash à 4,99 €