Le légendaire Metal Slug est de retour avec Awakening !

Il y a environ quatre ans, on nous annonçait un nouveau jeu Metal Slug sur mobile grâce à un partenariat avec SNK et le développeur de Call of Duty Mobile, Timi Studios. Le jeu s'intitulait provisoirement Metal Slug : Code J et a été testé dans différentes régions du monde ces derniers mois. Finalement, le nouveau titre, qui s'appelle officiellement Metal Slug : Awakening, est enfin disponible sur les plateformes iOS et Android. Il devait également être lancé aujourd'hui sur Steam.

Découvrez le nouveau Metal Slug

Lancé à l'origine en 1996, Metal Slug a captivé des millions de joueurs avec son cadre dystopique et son gameplay intense, où il fallait abattre des ennemis en nombre, libéraient des prisonniers de guerre et collectionnaient des armes spéciales.



S'il n'y a pas d'âge pour jouer à Metal Slug, les fans de longue date de ce classique des salles d'arcade ont un doute. Metal Slug Awakening est gratuit, avec des achats intégrés. Pour l'avoir testé rapidement, le modèle économique ne semble pas un problème, les différents packs de rubis semblent être utiles pour ceux qui veulent progresser plus vite et débloquer un tas de choses. Mais ce serait bien mal connaître l'intérêt d'un tel jeu, d'autant que l'ambiance générale est respectée : graphismes soignés (en 3D cette fois), animations travaillées, action frénétique et petites touches humoristiques.



Regardez le trailer vidéo officiel :

Metal Slug : Awakening reprend le gameplay classique apprécié par ses fans, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités passionnantes comme l'aventure mondiale, la coopération à 3 joueurs et les défis Rogue-like. Rejoignez vos amis en ligne pour affronter de puissants boss n'importe où, n'importe quand !

Notre avis sur Metal Slug: Awakening

Awakening conserve donc les éléments essentiels de la série, tels qu'un gameplay nerveux, des armes spéciales et des séquences emblématiques "début de mission" et "fin de mission", tout en introduisant des mises à jour graphiques, de nouveaux personnages et des modes de jeu innovants. Avec plus de 20 personnages, chacun doté de capacités uniques, et une variété de nouvelles armes telles que des fusils de sniper et des lanceurs de scie, le jeu offre une bouffée d'air frais aux amateurs. Le mode Opération conjointe permet à trois joueurs de faire équipe pour les combats de boss, et le mode PvP offre un avantage compétitif, faisant de Metal Slug : Awakening une mise à jour convaincante de la franchise bien-aimée.



On retrouve bien le run & gun qu'on adore, mais modernisé ! Reste à voir si tout restera équilibré sur la durée, sans devoir dépenser des sommes folles en in-app. À télécharger sur App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android. À noter que tous les épisodes de Metal Slug sont disponibles sur mobile, avec les épisodes 1 à 5 et même Metal Slug X.

Télécharger le jeu gratuit Metal Slug: Awakening