Erling Haaland est le premier invité dans Clash of Clans

Supercell a beau préparer la sortie de son prochain jeu Squad Busters, elle n'oublie pas qu'elle doit son succès à Clash of Clans, sorti en 2012. Pour marquer le coup et relancer l'intérêt auprès de ses millions de fans, la société finlandaise s'est offert les services d'Erling Haaland, la superstar de Manchester City.



C'est la première fois qu'une personne réelle est ajoutée au jeu, et l'attaquant de "City" deviendra le personnage du Roi Barbare pendant un mois d'événement saisonnier sur le thème du football.

Clash of Clans s'offre les services d'Haaland

Les joueurs de Clash pourront recruter l'attaquant norvégien ou piller son village et le ruiner - idéal si vous êtes fan d'un club concurrent comme Manchester United, Liverpool, Arsenal et autre Chelsea.

Clash of Clans et Haaland lancent ce nouveau partenariat avec une bande-annonce épique de style cinématographique, accompagnée d'une bande-son Haaland personnalisée. Dans cette bande-annonce, Haaland rencontre des personnages du jeu avant d'être transporté dans le monde animé de Clash of Clans

Pour la petite histoire, Haaland joue à Clash of Clans depuis plus de dix ans et a eu l'idée de contacter Supercell afin de mettre en place un partenariat. Les développeurs ont évidemment sauté sur l'occasion.



Stuart McGaw, directeur général de Clash of Clans, a déclaré :

Lorsque nous avons appris qu'Erling Haaland était un fan de notre jeu et qu'il souhaitait s'associer à nous, c'était vraiment un scénario de rêve. Notre équipe a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire venir l'un des meilleurs athlètes du monde dans l'univers du jeu, afin que nos joueurs puissent vivre un moment vraiment spécial.

Haaland est un fan de longue date de Clash of Clans. Il a construit un impressionnant village dans le jeu qu'il a défendu contre des clans rivaux depuis l'âge de dix ans.



Il a commenté la bonne nouvelle :

J'ai eu du mal à garder le silence sur cette affaire, mais je suis ravie de pouvoir enfin parler de ce partenariat épique avec Clash of Clans. Je suis un grand fan de ce jeu depuis longtemps et je connais tout ce qui s'y rapporte, alors c'est vraiment cool d'apparaître en tant que personnage du jeu.



La saison spéciale Haaland commence demain et se poursuivra jusqu'au 31 mai. Si vous battez Haaland sur le champ de bataille, vous obtiendrez des récompenses supplémentaires et grimperez dans les classements.



Dès demain, les visiteurs de l'App Store pourront découvrir en exclusivité le rôle de Haaland dans le jeu, ainsi que des détails supplémentaires sur les récompenses et les événements qui auront lieu. L'occasion de relancer l'un de nos jeux préférés, figurant parmi notre top 2012. Pour les débutants, n'oubliez pas nos astuces pour Clash of Clans.

Notre avis sur Clash of Clans

Pour mémoire, Clash of Clans est un jeu de stratégie en temps réel lancé en 2012 qui combine des éléments de construction de bases, de combat stratégique et de gestion de ressources, tout cela dans un univers médiéval fantastique peuplé de guerriers, de sorciers et de créatures mythiques.



Les atouts de CoC sont :

Jeu de stratégie profond : Clash of Clans exige une planification stratégique tant pour l'attaque que pour la défense. Choisir les bonnes troupes pour une attaque, placer efficacement les défenses et gérer les ressources sont des aspects clés.

: Clash of Clans exige une planification stratégique tant pour l'attaque que pour la défense. Choisir les bonnes troupes pour une attaque, placer efficacement les défenses et gérer les ressources sont des aspects clés. Jeu coopératif : Le système de clans permet aux joueurs de collaborer et de former des communautés actives. La possibilité de soutenir les autres membres du clan avec des troupes et de participer à des guerres de clans ajoute une belle dimension sociale.

: Le système de clans permet aux joueurs de collaborer et de former des communautés actives. La possibilité de soutenir les autres membres du clan avec des troupes et de participer à des guerres de clans ajoute une belle dimension sociale. Mises à jour régulières : Supercell a continuellement mis à jour le jeu depuis son lancement, ajoutant de nouvelles troupes, défenses, et fonctionnalités, ce qui maintient l'intérêt des joueurs sur le long terme.

: Supercell a continuellement mis à jour le jeu depuis son lancement, ajoutant de nouvelles troupes, défenses, et fonctionnalités, ce qui maintient l'intérêt des joueurs sur le long terme. Accessible mais complexe : Bien que facile à apprendre, Clash of Clans offre une profondeur stratégique qui peut s'avérer assez complexe.

: Bien que facile à apprendre, Clash of Clans offre une profondeur stratégique qui peut s'avérer assez complexe. Monétisation équilibrée : Le jeu est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter des gemmes (la monnaie du jeu) pour accélérer leur progression. Le modèle est très équilibré, ne forçant pas à la dépense.

Télécharger le jeu gratuit Clash of Clans