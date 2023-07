Le jeu d'échecs "The Queen's Gambit Chess" est disponible via Netflix Games

Début juin, Netflix a annoncé les prochains jeux à venir sur le service "Games". Après l'incroyable Oxenfree II, voici The Queen's Gambit Chess. Sans surprise, The Queen's Gambit Chess est une ode à la série de Netflix, vous permettant de prendre des leçons et de jouer à des puzzles en plus de concourir avec des amis ou d'affronter l'IA. Que vous ayez visionné la sublime série (une qualité qu'on ne retrouve que rarement ces derniers temps) ou non, voilà une jolie façon de jouer aux échecs.

Le jeu vidéo inspiré de la série

Regardez la bande-annonce officielle du jeu d'échecs The Queen's Gambit, ou le jeu de la dame en français :

Bienvenue dans le monde de Beth Harmon. Suivez des leçons d'échecs, résolvez des problèmes, disputez des matchs ou affrontez des amis en ligne dans cette véritable déclaration d'amour à la série.



Du niveau débutant aux plus hautes sphères, ce jeu d'échecs immersif et accessible à tous rend hommage à l'œuvre maintes fois récompensée.

Le jeu offre une carte centrale très détaillée représentant les lieux fréquentés par Beth, servant de hub tout au long du jeu. Les joueurs peuvent profiter d'échiquiers en 3D ou 2D pour des parties personnalisées, suivre des objectifs hebdomadaires pour des récompenses, consulter des statistiques et des leçons, et bien plus encore.

Une fonctionnalité unique, la "vision de Beth", permet aux joueurs de visualiser leur prochain coup (au plafond par exemple !) et de prévoir les menaces sur l'échiquier, à l'instar de la star de la série.

Le jeu propose des parties d'échecs en solo ou en multijoueur contre des amis ou des IA sophistiquées. Divers modes multijoueur sont disponibles, y compris en ligne avec un système d'association, en ligne en invitant des amis ou en local en jouant à tour de rôle avec un ami.

Les joueurs peuvent rencontrer des personnages familiers, prendre des leçons auprès de M. Shaibel, affronter Borgov ou défier Beth dans le parc.

Pour les novices ou ceux souhaitant revoir leur jargon, un glossaire en jeu est disponible, expliquant les termes et les évaluations de coups.

D'ailleurs, The Queen's Gambit Chess propose trois niveaux de difficulté (novice, intermédiaire, avancé) pour apprendre et progresser à son rythme. Les joueurs peuvent utiliser la fonction "Annuler" pour corriger leurs erreurs et "Revoir" pour analyser leurs coups et améliorer leur stratégie.



Si vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez jouer à The Queen's Gambit Chess sur iOS et Android gratuitement, ce qui commence à être sérieusement intéressant. The Queen's Gambit Chess rejoint Sonic Dash Prime, Oxenfree II : Lost Signals, et Two Hot to Handle 2 pour le mois de juillet.

Télécharger le jeu gratuit Le Jeu de la dame : Gambit