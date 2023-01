Le très bon Perfect Grind fait du skate sur l'App Store

Si vous aimez les jeux vidéo de skateboard comme l'excellent Tony Hawk Pro Skater, alors vous devez vous jeter sur le dernier titre de Noodlecake. Perfect Grind, c'est son nom, est un hommage à la saga du géant du skate, avec un gameplay technique mais une approche graphique originale. Il ne s'agit pas d'un remake ou d'un clone, mais d'un titre à part entière complètement pensé pour les mobiles.

Voici le nouveau Perfect Grind

Les développeurs Jonathan Lanis et Resa Liptura sortent donc leur tout nouveau titre appelé Perfect Grind. Il s'agit d'un jeu de skate complet conçu pour les écran tactiles, avec un style visuel très coloré et décalé, une personnalisation poussée des protagonistes et surtout un créateur de skatepark complet.



Regardez le trailer vidéo pour voir Perfect Grind en action :

FAITES DU SKATE AVEC UN SEUL DOIGT



Effectuez des Flips, des Grinds et plus encore avec de toutes nouvelles commandes tactiles qui facilitent et rendent amusant l'apprentissage de nouvelles figures !

Un jeu de skate de qualité

Le gameplay est clairement l'atout majeur de Perfect Grind. Bien que facile d'accès grâce à un gameplay à un doigt, il faudra faire preuve d'abnégation pour maîtriser la totalité du panel de vos skaters. Et plus vous progresserez, plus les possibilités de figures seront vastes.



Bien que ce soit le genre de jeu qui puisse être proposé en free-to-play, Perfect Grind est bien téléchargeable gratuitement, mais il faut payer pour tout débloquer. Au départ, on peut tester les premiers niveaux d'introduction, en échange de quelques publicités occasionnelles.

Si vous souhaitez avoir accès à l'entièreté du titre, un in-app unique supprimera toutes les publicités et donnera aux joueurs l'accès à tous les skateparks et missions, et même plus important encore, au créateur de parcours complet.

D'ailleurs, les parcs créés peuvent être partagés avec d'autres joueurs, alors attendez-vous à avoir beaucoup de contenu à parcourir une fois que toute la communauté aura pu mettre la main dessus.



Perfect Grind est disponible sur l'App Store iOS dès maintenant, ainsi que sur le Google Play Store pour Android. Si vous voulez notre avis, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, avec Skate City qui est uniquement disponible sur Apple Arcade.

Télécharger le jeu Perfect Grind