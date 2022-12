Noodlecake présente son nouveau jeu de skate Perfect Grind

Les jeux vidéo de skateboard sont très appréciés depuis la saga Tony Hawk Pro Skater. Alors quand Noodlecake présente son dernier titre précisément inspiré de cette saga, on ne peut qu'être curieux. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un remake ou d'un clone, mais d'un titre complètement différent et simplifié pour les mobiles.

Découvrez Perfect Grind

Les développeurs Jonathan Lanis et Resa Liptura, aidé par l'éditeur Noodlecake Games, ont donc annoncé leur prochain jeu de skate appelé Perfect Grind. Il s'agit d'un jeu de skate complet conçu pour les écran tactiles, avec un style visuel très coloré et amusant, une personnalisation poussée des personnages et même un créateur de skatepark complet. Mieux, vous pouvez même jouer au jeu avec un seul doigt si vous le souhaitez.



Regardez le trailer vidéo pour voir Perfect Grind en action :

FAITES DU SKATE AVEC UN SEUL DOIGT



Effectuez des Flips, des Grinds et plus encore avec de toutes nouvelles commandes tactiles qui facilitent et rendent amusant l'apprentissage de nouvelles figures !

Bien que ce soit le genre de jeu qui puisse être proposé en free-to-play, Perfect Grind sera bien téléchargeable gratuitement, mais il faudra payer pour tout débloquer. On pourra toutefois tester les premiers niveaux d'introduction, en échange de quelques publicités occasionnelles.



La date de lancement est fixée au début de l'année prochaine, le 12 janvier 2023 sur iOS et Android.

