Skate 4 de EA est aussi prévu sur mobile

Les amateurs de jeu de skate ont sans doute en tête des titres comme Tony Hawk mais aussi Skate d'Electronic Arts, notamment avec Skate 3 il y a quelques années. Ce genre de titre en monde ouvert, à la fois technique et réaliste, a contribué à la renommé de ce sport pas comme les autres. Et comme vous le savez certainement, Skate 4 avait été annoncé en 2020. Deux ans après le début du développement, EA, via sa filiale Full Circle, a finalement montré quelques images du jeu.

La suite de Skate arrive sur App Store

À priori, le futur jeu ne s'appellera pas Skate 4, mais simplement Skate. Le rêve de Full Circle est d'en faire un jeu de services en direct qui n'aura pas de nouvelles versions annuelles ou de suites, mais qui continuera à grandir et à évoluer pendant des années et des années, en grande partie grâce à la communauté passionnée de Skate. Pensez à quelque chose comme Fortnite, mais pour Skate. Une nouvelle vidéo d'interview des développeurs publiée hier soir décrit en détail cette nouvelle vision de Skate, et bien que l'interview entière soit remplie d'informations intéressantes, il y a quelque chose qui concerne particulièrement les possesseurs d'iPhone et d'Android vers la sixième minute.

En effet, pour le prochain Skate, les développeurs indiquent qu'ils vont synchroniser le multijoueur et la progression du jeu sur toutes les plateformes, des consoles de dernière génération aux consoles actuelles en passant par les PC, sans oublier les plateformes mobiles. Voici ce que dit Dan McCulloch, directeur général de Full Circle :

Nous voulons du cross-play et de la progression croisée sur mobile. Nous n'en sommes qu'au début sur mobile, mais nous voulons que les contrôles et tout soient parfaits, et quand ce sera prêt, nous rassemblerons tout et vous pourrez jouer sur n'importe quelle plateforme avec vos amis, et ça va être génial...

Les lecteurs de longue date se souviendront peut-être que la série Skate a déjà fait l'objet d'un portage sur mobile de Skate It, la version dépouillée et axée sur les commandes tactiles du jeu original Skate, lancé sur la Nintendo DS en 2008, puis en 2010 sur App Store. Malgré sa courbe d'apprentissage abrupte, Skate It était plutôt amusant, et le schéma de contrôle à deux sticks analogiques qui est au cœur de toute la série Skate se traduit en fait très bien sur l'écran tactile.

Voilà qui devrait faire saliver les fans qui attendent la suite de Skate, le 4e opus à venir sur console et PC, mais donc aussi sur mobiles et tablettes.

En attendant, vous avez True Skate sur App Store qui est une belle alternative.