Resident Evil 7 connaît un lancement très difficile sur iOS

Le récent portage de Resident Evil 7 sur iOS, lancé le 2 juillet 2024, semble avoir connu un démarrage particulièrement difficile. Cette situation met en lumière les obstacles persistants que rencontrent les jeux console premium lorsqu'ils tentent de s'imposer sur les plateformes mobiles d'Apple, malgré les avancées technologiques des appareils.

Des chiffres de vente alarmants pour un début

Selon les estimations d'Appmagic, relayées par Mobilegamer.biz, Resident Evil 7 aurait été téléchargé environ 83 000 fois depuis son lancement. Cependant, le nombre de joueurs ayant effectivement payé pour déverrouiller le jeu complet serait inférieur à 2 000. En effet, une version démo est gratuitement disponible mais il faut payer pour déverrouiller le jeu complet. Avec un prix de vente fixé à 20€, cela représenterait un chiffre d'affaires d'environ 28 140€, hors commission d'Apple.

Ces chiffres sont particulièrement bas, surtout si l'on considère la notoriété de la franchise Resident Evil et le succès critique du septième opus lors de sa sortie initiale en 2017.



Malheureusement, le cas de Resident Evil 7 n'est pas isolé. D'autres portages récents de jeux AAA sur iOS ont également connu des performances commerciales décevantes. Assassin's Creed Mirage n'aurait attiré que 3 000 acheteurs, tandis que Resident Evil 4 Remake aurait séduit environ 7 000 clients pour un chiffre d'affaires de 208 000 dollars. Death Stranding aurait également connu des ventes bien en deçà des attentes.

Les défis techniques et l'avenir incertain des jeux premium sur iOS

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces difficultés. La compatibilité limitée aux iPhone 15 Pro et iPad/Mac M1 ou supérieurs restreint considérablement le public potentiel. La taille importante du jeu (environ 30Go), la nécessité d'une manette pour une expérience optimale, et le prix élevé sont autant d'obstacles à l'adoption.

Ces chiffres soulèvent des questions importantes sur la viabilité économique de ces portages. Il est possible qu'Apple subventionne en partie ces projets pour démontrer les capacités de ses appareils, mais cela reste à confirmer.

L'échec apparent de Resident Evil 7 et d'autres jeux AAA sur iOS révèle un décalage entre les ambitions d'Apple dans le jeu mobile haut de gamme et les réalités du marché. Malgré la puissance croissante des iPhone et iPad, convertir les joueurs mobiles à des expériences premium traditionnellement associées aux consoles reste un défi de taille.

L'industrie devra sans doute repenser son approche pour trouver un équilibre entre qualité technique, accessibilité et modèle économique adapté aux attentes des joueurs mobiles. L'avenir nous dira si ces portages étaient simplement en avance sur leur temps ou s'ils représentent une impasse dans l'évolution du jeu sur mobile. Une chose est sûre, les jeux devront être rentables pour avoir de l'avenir sur les plateformes d'Apple.

Télécharger le jeu RESIDENT EVIL 7 biohazard