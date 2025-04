Une PS6 Portable assez puissante pour supporter les jeux PS5 en local

Alors que le marché des consoles portables connaît un véritable renouveau, Sony préparerait un appareil qui pourrait bien marquer un tournant : une PS6 Portable, capable de faire tourner les jeux PS5 sans compromis majeur sur l’expérience de jeu. Un projet ambitieux qui viendrait enrichir l’écosystème PlayStation avec une véritable console nomade — loin de la simple extension que représente la PS Portal.

Une rumeur de plus en plus insistante

Selon des informations relayées par le leaker KeplerL2, la future console portable de Sony, surnommée « PS6 Portable », serait capable de faire fonctionner les jeux de la PlayStation 5. Toutefois, cette compatibilité se ferait avec des performances réduites en termes de résolution et de fréquence d’images, principalement en raison d’une bande passante mémoire inférieure.

Performances techniques : entre la Xbox Series S et la PS5

La PS6 Portable serait équipée d’un SoC de 15 watts gravé en 3 nm, conçu pour fonctionner à très basse tension. Bien que ses performances exactes soient difficiles à estimer, KeplerL2 suggère qu’elles se situeraient entre celles de la Xbox Series S et de la PS5 . Ce compromis viserait à offrir une expérience de jeu portable tout en préservant l’autonomie de la batterie.

Un SoC distinct de celui de la PS6 de salon

Contrairement à certaines spéculations, la PS6 Portable ne réutiliserait pas des puces défectueuses de la PS6 de salon. Elle disposerait d’un SoC distinct, spécialement conçu pour une consommation énergétique minimale, avec un nombre de cœurs de calcul (CUs) inférieur à 40.

Une vraie console portable, à ne pas confondre avec la PS Portal

Contrairement à la PS Portal, qui se limite à du jeu en streaming via une connexion à une console PS5 existante, la PS6 Portable serait une console autonome à part entière. Elle permettrait de télécharger et jouer à des jeux localement, sans nécessiter de connexion internet ou de dépendance à une console de salon. Cela représente une évolution majeure dans la stratégie portable de Sony, car même si la PS Portal propose une expérience fluide et élégante pour le jeu à distance, elle ne remplace pas une vraie console portable capable de faire tourner les jeux de manière native.

Une stratégie de diversification pour Sony

En développant une version portable de sa future console, Sony semble vouloir élargir son offre et répondre à la demande croissante pour le jeu nomade. Cette initiative pourrait permettre à l’entreprise de concurrencer des appareils comme le Steam Deck ou la Nintendo Switch 2, tout en capitalisant sur son catalogue de jeux existant.

Sortez les pincettes

Bien que ces informations proviennent de sources non officielles et doivent être prises avec précaution, elles suggèrent que Sony envisage sérieusement de proposer une console portable capable de faire tourner les jeux PS5, avec des performances adaptées au format nomade. Reste à attendre une annonce officielle pour confirmer ces rumeurs et en savoir plus sur les spécifications et la date de sortie de la PS6 Portable.



Source