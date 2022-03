La Russie bloque Facebook et Twitter, les téléchargements de VPN explosent !

Depuis le début du conflit qui oppose la Russie contre l'Ukraine, une multitude de grandes entreprises à l'international ont été bannies de la Russie. Cela fait maintenant plus d'une semaine que la population ne peut plus accéder à des médias européens ou sur les gros réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Les VPN sont fortement sollicités

La Russie a décidé de passer à l'offensif en ce qui concerne l'accès à certains médias sur internet, le pays a volontairement bloqué de gros sites comme celui de la Voice of America, Radio Liberty, Deutsche Welle ou encore la BBC. Sans surprise, cela fait suite au traitement de l'information qui est décrit comme loin de la réalité, Vladimir Poutine n'accepte pas que les médias étrangers donnent une mauvaise image du conflit en faisant passer la Russie pour un "monstre".



On l'a déjà vu précédemment avec Russia Today, le média mesurait les mots en déclarant qu'il s'agissait d'une "opération militaire" et non d'une "guerre" ou "invasion". Si Poutine peut contrôler les médias nationaux par les mots et les images qui sont diffusées, il est impossible de le faire quand il s'agit d'un média britannique, allemand...

Pour justifier le blocage à la population, la Russie a expliqué (à travers un communiqué de son régulateur) que les médias interdits véhiculaient des documents contenant de fausses informations.

Si seulement ces restrictions s'arrêtaient là... Ce n'est pourtant pas le cas. La Russie a complètement paralysé l'accès à Facebook et Twitter, les Russes ont depuis plusieurs jours un message d'erreur quand ils veulent se rendre à l'un de ces deux sites.

Selon la Russie, le blocage des deux réseaux sociaux (qui figurent parmi les plus populaires dans le pays) serait dû à une absence de modération sérieuse. Là aussi, le gouvernement accuse Facebook et Twitter de ne pas supprimer les contenus qui sont de fausses informations. Poutine considère cela comme une manipulation envers le peuple russe afin qu'ils aient une mauvaise opinion de l'attaque contre l'Ukraine.

Les Russes n'aiment pas la censure

Comme n'importe quel peuple, les Russes ont un côté rebelle et n'acceptent pas qu'on leur cache des informations sur une actualité qui se trouve sur la scène médiatique dans le monde entier. À la fois pour récupérer un accès à tous les médias et aux deux réseaux sociaux américains, de plus en plus de Russes téléchargent des VPN.

D'après les données de la société d'analyse AppFigures, les téléchargements de VPN sur iOS et Android ont littéralement explosé, passant le nombre moyen de 10 000 par jour à... 500 000 en 24 heures !

Cela se remarque facilement dans les classements sur l'App Store et le Google Play Store, plusieurs applications de VPN gratuites ou payantes se retrouvent dans le TOP 20 des applications les plus téléchargées. Cette censure fait le bonheur des géants du secteur comme CyberGhost, NordVPN ou encore Surfshark qui ont constaté une croissance de 1268%.



Grâce au téléchargement d'un VPN, les Russes peuvent continuer à utiliser Facebook et Twitter en toute discrétion et avec une navigation entièrement sécurisés sur un serveur localisé en France, aux États-Unis, au Japon...