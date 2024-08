Flighty est maintenant capable de prédire un vol retardé

Si vous voyagez souvent en avion, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'incroyable application qui s'appelle "Flighty", une app qui vous permet de suivre les moindres informations du vol que vous êtes sur le point de prendre. Grâce à Flighty, vous pouvez facilement visualiser l'état de vos vols en temps réel, recevoir des notifications instantanées sur les retards et changements de porte et accéder à des informations détaillées sur votre itinéraire pour une expérience de voyage plus fluide et sans stress. Aujourd'hui l'application évolue et apporte une nouveauté de taille !

Flighty ajoute désormais la prédiction de retard

Avec Flighty 4.0, les utilisateurs bénéficient désormais d'avertissements proactifs en cas de retards potentiels. En utilisant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et des données robustes, l'application peut informer les voyageurs des retards bien avant les compagnies aériennes. Ces prédictions, précise à plus de 95 %, peuvent être faites jusqu'à six heures à l'avance, ce qui permet aux passagers de mieux organiser leurs déplacements et de minimiser les désagréments liés aux retards.



La mise à jour 4.0 de Flighty ne se contente pas de prédire les retards, elle fournit également des explications détaillées sur leurs causes. Qu'il s'agisse d'événements météorologiques comme des orages, du brouillard ou des vents violents, de grèves des salariés ou de problèmes sur les pistes de décollage, Flighty offre une transparence totale. Les utilisateurs peuvent ainsi comprendre exactement pourquoi leur vol est retardé.

Une autre fonctionnalité clé de cette mise à jour est la notification en cas d'échange d'avion. Flighty informe les passagers lorsque leur avion initial est remplacé par un autre, ce qui peut être crucial pour les correspondances et les ajustements de dernière minute. De plus, l'application utilise les données d'AirTraffic Control pour fournir des résumés clairs et compréhensibles sur l'impact des retards, rendant les informations techniques accessibles à tous.



Avec la mise à jour 4.0, Flighty se positionne comme une application indispensable pour les voyageurs fréquents et occasionnels. En offrant des avertissements proactifs, des explications détaillées sur les causes des retards, des notifications en cas d'échange d'avion et des résumés en langage clair, Flighty redéfinit le suivi des vols et améliore l'expérience des passagers.



Pour rappel, Flighty a été désigné comme meilleure application à l'Apple Design Award 2023, a été finaliste à l'App of the Year l'année dernière et possède une note de 4,8/5 sur l'App Store. Autant dire que cette application répond aux attentes de ses utilisateurs !

Introducing @Flighty 4



😱 See WHY you're delayed. Finally!

✈️ Late Aircraft Delays - #1 cause of delays

⚠️ ATC Delays - #2 cause of delays

✨ Delays predicted hours before the airlines



Welcome to a new era of Delay Intel.https://t.co/N1Fh9U3TnU pic.twitter.com/UKudEsbUlu — Flighty (@Flighty) August 6, 2024

Télécharger l'app gratuite Flighty – Live Flight Tracker