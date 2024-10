iOS 18.2 introduira les logos de marques dans les appels et les mails

Apple a annoncé aujourd'hui une extension significative de son programme Apple Business Connect, qui permet aux entreprises de soumettre des informations sur leur activité pour apparaître dans Apple Plans, Siri et de plus en plus d'endroits au sein du système d'exploitation iOS. Voici les principales nouveautés à retenir.

Un nouveau look pour vos emails avec les logos de marque

Avec iOS 18.2 qui sortira plus tard cette année, l'app Mail pourra afficher les logos des marques participantes à côté de leurs emails. Cela permettra aux utilisateurs d'iPhone de mieux distinguer les communications légitimes des tentatives de spam et de phishing.

Les entreprises peuvent d'ores et déjà s'inscrire à "Branded Mail" pour que leur logo apparaisse dans la boîte de réception de leurs clients. Une fonctionnalité bienvenue pour renforcer la confiance et la reconnaissance de marque. C'était déjà le cas sur Gmail et Outlook, voilà que la fonctionnalité arrive dans la nouvelle app Mail d'Apple.

Identifiez vos appels pros grâce à Business Caller ID

L'année prochaine, une mise à jour d'iOS apportera "Business Caller ID". Les appels des entreprises vérifiées seront ainsi identifiés directement sur l'écran de verrouillage, avec le nom de l'entreprise, son logo et le service appelant.

Fini les appels spams non identifiés, les utilisateurs pourront décrocher en toute confiance en sachant qui les appelle. Une avancée majeure pour la sérénité et contre le démarchage abusif. Si les emails d'entreprises badgés débarqueront dès iOS 18.2, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour voir les appels professionnels clairement identifiés, Apple avançant prudemment mais sûrement vers une expérience utilisateur plus limpide et sécurisée

Votre logo aussi sur Tap to Pay

Pour la première fois, les entreprises pourront afficher leur propre visuel dans l'interface Tap to Pay, lorsque le paiement sans contact se fait via un iPhone. Une personnalisation bienvenue là où il n'y avait qu'une icône générique auparavant. Avec cette intégration plus riche de leur identité visuelle, les sociétés pourront rassurer leurs clients sur la sécurité et la légitimité de la transaction sans contact.

Apple Business Connect, qui était jusqu'à présent réservé aux entreprises ayant des points de vente physiques, s'ouvre maintenant aux entreprises virtuelles, en ligne et de services. Une démocratisation bienvenue de cet outil gratuit et puissant pour gérer sa présence sur l'écosystème Apple.

Si vous êtes une entreprise intéressée par ces intégrations avancées au sein des plateformes d'Apple, inscrivez-vous gratuitement avec votre identifiant Apple sur businessconnect.apple.com. Une opportunité unique de toucher et rassurer le milliard d'utilisateurs d'iPhone à travers le monde !



