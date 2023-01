Apple Business Connect permet aux entreprises d'avoir une vitrine sur Plans

Apple a présenté aujourd'hui Apple Business Connect, un nouvel outil gratuit qui permet aux entreprises de toutes tailles de revendiquer leurs cartes de visite et de personnaliser la façon dont les informations clés apparaissent à plus d'un milliard d'utilisateurs Apple dans Apple Maps, Messages, Wallet, Siri et d'autres applications. Voilà un bon moyen de venir concurrencer Google Maps et attirer les professionnels.

Un nouvel outil pour les entreprises

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a déclaré :

Nous avons créé Business Connect pour fournir aux utilisateurs d'Apple du monde entier les informations les plus précises sur les lieux où manger, faire du shopping, voyager, etc. Apple Business Connect donne à chaque propriétaire d'entreprise les outils dont il a besoin pour entrer en contact avec ses clients de manière plus directe, et prendre davantage le contrôle de la manière dont des milliards de personnes voient et s'engagent avec leurs produits et services chaque jour.

Grâce à Business Connect, les entreprises du monde entier peuvent désormais gérer directement leurs informations dans le cartouche interactif d'Apple Plans, notamment en ajoutant et en mettant à jour des photos et des logos, en invitant les clients à effectuer des actions telles que commander de la nourriture ou faire une réservation directement à partir de Plans, et en présentant aux clients des promotions spéciales.



Les vitrines, une nouvelle fonctionnalité de la carte de visite, permettent aux entreprises de présenter aux clients des offres et des incitations, comme des menus saisonniers, des remises sur les produits, etc. Les entreprises peuvent facilement mettre à jour la section Vitrine de leur carte de visite via Business Connect. Les vitrines sont disponibles pour les entreprises aux États-Unis à partir d'aujourd'hui, et seront disponibles pour les entreprises du monde entier dans les mois à venir.



Les entreprises peuvent également fournir aux clients des informations utiles en mettant en évidence les actions qu'ils peuvent effectuer directement à partir de la carte de visite Maps, comme commander des produits d'épicerie via Instacart, faire une réservation d'hôtel via Booking.com, ou réserver une place pour le dîner avec OpenTable, et plus encore, d'un simple toucher.



Les propriétaires d'entreprises peuvent utiliser leur identifiant Apple existant - ou en créer un nouveau - pour s'inscrire à Business Connect sur le site web en libre-service à partir de n'importe quel ordinateur de bureau ou portable. Une fois qu'une entreprise s'est connectée et qu'Apple a vérifié son activité, elle peut réclamer son ou ses emplacements et commencer à mettre à jour et à personnaliser sa carte de visite, le tout gratuitement.

Pour les entreprises possédant de nombreux sites, Business Connect comprend l'API Business Connect qui permet de fournir facilement des informations précises et à jour à Maps à grande échelle par le biais d'agences de gestion de listes telles que Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall et Yext.