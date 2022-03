Apple Business Essentials s'ouvre à toutes les petites entreprises américaines

Il y a 60 min (Màj il y a 57 min)

Services Apple

Alexandre Godard

Le service d'Apple tout-en-un destiné au monde pro est désormais accessible à toutes les petites entreprises localisées aux États-Unis. D'après Apple, grâce à Apple Business Essentials, une société peut économiser du temps et de l'argent.

Apple Business Essentials se lance dans le grand bain

Les petites entreprises américaines qui souhaitent rejoindre le nouveau service Apple Business Essentials sont les bienvenues. Après une phase bêta en petit comité, Apple ouvre grand les portes à tout le monde.



Ce nouveau service offre à l'entreprise en question une gestion des appareils (iPhone, iPad & Mac), une assistance 24/24 et 7/7 ainsi qu'un stockage iCloud conséquent. Pour fêter cette annonce, la pomme dévoile deux nouvelles options.



La première, c'est l'ajout des configurations AppleCare+ afin de s'adapter à n'importe quel plan sélectionné. La deuxième, un essai gratuit de deux mois dans le but de se familiariser avec le service. Celles et ceux présents sur la version bêta sont également concernés.

Résumé général des bénéfices apportés par Apple Business Essentials :

Apple Business Essentials prend en charge les petites entreprises tout au long du cycle de vie de la gestion des appareils - de la configuration des appareils aux mises à niveau des appareils - tout en offrant une sécurité renforcée, une assistance prioritaire, ainsi que le stockage et la sauvegarde des données.



La solution complète commence par une simple intégration des employés, permettant à une petite entreprise de configurer, déployer et gérer facilement les produits Apple de n'importe où. Avec la fonctionnalité Collections, des groupes d'applications peuvent être fournis aux employés ou aux équipes, et les paramètres peuvent être automatiquement transmis aux appareils, tels que les configurations VPN, les mots de passe Wi-Fi, etc.

Au-delà des deux mois gratuits, il faudra passer par un abonnement mensuel. L'offre la plus abordable commence à 2.99 $ par utilisateur avec 50 Go de stockage. On passe ensuite à 6.99 $ et 200 Go de stockage puis 12.99 $ et 2 To de stockage.



Si l'on souhaite ajouter AppleCare+, le prix de départ est à 9.99 $ avant de passer à 19.99 $ pour l'offre intermédiaire, puis 24.99 $ par mois et par utilisateur.

Comment cela fonctionne ?

Une fois qu'Apple Business Essentials est en place dans l'entreprise, les employés peuvent se connecter en toute simplicité à leur compte professionnel, que ce soit sur un iPhone, un iPad ou un Mac. Une fois la connexion établie, ils auront accès à tout le plan de travail mis en place par l'enseigne. Que ce soit la nouvelle application Apple Business Essentials, les applications professionnelles pour travailler, l'accès aux dossiers, aux fichiers ou aux documents, tout sera simplifié. Les identifiants Apple professionnels pourront être reliés avec Microsoft Azure Active Directory et Google Workspace d'ici deux à trois mois.



Comme mentionné dans le titre de l'article, ce service est pour le moment réservé aux États-Unis. Malheureusement, il y a peu de chance qu'Apple Business Essentials soit prochainement disponible en France. Néanmoins, une fois que celui-ci aura fait ses preuves sur son territoire, nous devrions le voir débarquer dans nos entreprises.