Astuce macOS : masquer tout les fichiers ouverts du Finder en un seul clic

Petite astuce sympathique sur macOS pour éviter d'avoir mal au crâne. À l'aide de deux boutons et un clic, vous allez pouvoir cacher tous les éléments du Finder ouverts sur votre bureau. Pratique lorsqu'on a la flemme de les fermer une par une.

Un gain de temps non négligeable

Lorsque l'on travaille sur macOS, il peut arriver qu'on se retrouve perdu au bout de quelques heures à cause du nombre important de fenêtres ouvertes. Pour pallier ce problème, Apple vient de lancer Stage Manager.



Cependant, il existe également un autre système pour remettre de l'ordre sur votre interface quand trop de fichiers provenant du Finder sont ouverts. Pour ce faire, il suffit de maintenir les touches option+command et de cliquer n'importe où dans le Finder.

Ainsi, tous les autres fichiers ouverts ne vont pas se fermer, mais se cacher et disparaîtront de l'écran. Une méthode simple, rapide et efficace pour mettre un terme au foutoir que l'on vient de créer en quelques minutes.



Vous pouvez également cliquer sur l'icône de l'application dans le dock pour faire apparaître toutes les fenêtres de cette application.



Si vous maîtrisez cette fonction plutôt méconnue du grand public tout en adoptant Stage Manager, vous devriez avoir le Mac le plus ordonné du monde.



Qui connaissait cette astuce Mac parmi vous ? Cela fonctionne sur MacOS 13 Ventura bien sûr, mais aussi macOS 12 Monterey ou macOS 11 Big Sur.