La fonctionnalité "Masquer mon adresse e-mail" disparaît de la page de macOS Ventura

Les nouveautés logicielles qui sont annoncées à la WWDC en juin, peuvent ne pas être exactement les mêmes une fois disponibles en septembre ou octobre. En effet, Apple peut ajouter des nouveautés qui n'ont pas été dévoilées ou tout simplement en supprimer à cause d'une difficulté insurmontable lors du programme de bêta. Évidemment, cela concerne principalement les petites nouveautés, Apple évite de décevoir en supprimant l'une des fonctionnalités majeures !

Où est passé "Masquer mon adresse e-mail" ?

Selon la page de présentation de macOS Ventura sur le site web d'Apple US, une adhésion à iCloud+ devait permettre de garder votre adresse e-mail personnelle secrète en utilisant la fonctionnalité "Masquer mon adresse-email" dans des applications macOS tierces.



Malheureusement, l'annonce de cette nouveauté a littéralement disparu des promesses d'Apple pour macOS Ventura qui sortira normalement au mois d'octobre. À l'heure actuelle, on ignore pourquoi le géant californien a retiré la fonctionnalité de la liste et si elle sera toujours incluse dans la prochaine version de macOS Ventura.

Avec la sortie de macOS Monterey l'année dernière, "Masquer mon e-mail" qui a initialement été lancé sur iPhone, a fait ses débuts sur Mac. Vous pouvez utiliser cet outil pour créer des adresses électroniques uniques et aléatoires qui sont automatiquement transférées vers votre boîte de réception tout en dissimulant votre adresse électronique réelle pour plus de confidentialité.



Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les applications Apple. Toutefois, si le géant californien maintient cette nouveauté dans macOS Ventura, l'ensemble des applications tierces pourront proposer "Masquer mon e-mail" à leurs utilisateurs. Ce serait une petite révolution pour la confidentialité !



