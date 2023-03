macOS 13.3 va résoudre un problème de partage de fichiers réseau via SMB

En bêta depuis plus d'un mois, Apple devrait normalement publier la mise à jour macOS 13.3 aux utilisateurs de Mac éligibles au cours de la semaine prochaine. Cette mise à jour va régler un problème qui est apparu avec la précédente mise à jour macOS 13.2 qui a été mise en ligne fin janvier. Énormément d'utilisateurs à travers le monde attendent impatiemment le correctif !

C'est confirmé, macOS 13.3 règlera un bug majeur

Dans l'ensemble, macOS 13.2 publié au début de l'année a été bénéfique pour les utilisateurs, meilleure stabilité, expérience utilisateur optimale, meilleure autonomie pour les MacBook et moins de bugs de manière globale. Malheureusement, la mise à jour a engendré un problème qui agace depuis 1 mois et demi de nombreux utilisateurs : le partage de fichier réseau via SMB n'est plus fonctionnel.



Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un protocole utilisé pour partager des fichiers, des imprimantes et d'autres ressources entre des ordinateurs connectés à un réseau local. Très populaire sur Windows, ce partage est aussi très utilisé dans l'univers macOS et plus spécifiquement dans les entreprises.

Pour ceux qui participent à la bêta de macOS 13.3 en tant que développeurs ou testeur public, vous avez peut-être pu remarquer que le dysfonctionnement a été résolu à partir de la 3e bêta qui a été publié au début du mois. Plusieurs utilisateurs ont confirmé avoir pu profiter à nouveau du partage de fichier réseau via SMB après une activation dans les paramètres système de leur Mac dans "Général" et "Partage".



