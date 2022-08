Apple supprime la localisation réseau dans macOS Ventura

Non content d’avoir remanier l'application Préférences système de macOS Ventura, Apple a supprimé la fonction "Emplacements réseau", comme l'a noté Jason Snell de chez Six Colors. Cette fonction permettait aux utilisateurs de basculer rapidement entre différents ensembles de paramètres Wi-Fi, Ethernet et autres proxy en fonction de leur emplacement, comme le domicile ou le travail.

Absence volontaire ou non ?

Étant donné que macOS Ventura est toujours en version bêta, il y a toujours une chance que la fonction "Network Locations" revienne à un moment donné, mais cela semble peu probable car Apple a marqué le rapport de bogue du développeur Tyler Loch sur l'absence de l'option comme "fonctionne comme actuellement conçu".

Dans un document d'assistance, Apple indique que la fonctionnalité de réseau conditionnelle pourrait être utile dans les circonstances suivantes :

Vous utilisez le même type de réseau (tel qu'Ethernet) au travail et à la maison, mais les paramètres que vous utilisez au travail ne permettent pas à votre Mac de se connecter automatiquement au même type de réseau à la maison.

Votre Mac se connecte à plus d'un type de service réseau (tel que Wi-Fi et Ethernet) au travail et à la maison, mais au travail, vous voulez que votre Mac essaie de se connecter d'abord au réseau Ethernet, et à la maison, vous voulez que votre Mac essaie de se connecter d'abord au réseau Wi-Fi. En d'autres termes, vous souhaitez définir un ordre de service différent pour chaque lieu.

Votre Mac ne se connecte pas à votre réseau et vous souhaitez réinitialiser rapidement vos paramètres réseau à des fins de test, sans perdre vos paramètres réseau actuels.

Selon notre confrère, l'outil de ligne de commande d'Apple "networksetup" est toujours présent dans la dernière version bêta de macOS Ventura, de sorte qu'un développeur tiers pourrait intervenir et publier une application pour remplacer la fonctionnalité native supprimée dans l'application qui permet de configurer son Mac.