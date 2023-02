Apple a publié macOS Big Sur 11.7.4 pour régler le problème des favoris de Safari

La mise à jour est gratuite et s'installe directement depuis votre Mac, voici le chemin à suivre :

Apple a publié hier en fin de soirée la mise à jour macOS Big Sur 11.7.4 , un nouveau firmware visant les anciens Mac et qui a pour objectif de rétablir les icônes de favoris Safari. Depuis macOS 11.7.3, les utilisateurs de Mac voyaient soit une lettre ou une case vide à la place des logos des sites internet. Dès l'installation de macOS Big Sur 11.7.4, ce problème d'affichage cessera immédiatement et tout revendra à la normale avec vos icônes habituelles.

Si vous possédez un ancien Mac au point de ne pas pouvoir installer les mises à jour macOS Monterey et Ventura, Apple a récemment pensé à vous avec macOS 11.7.3 pour vous apporter les derniers correctifs de sécurité. Si cette mise à jour a été bénéfique, elle a complètement perturbé les icônes de vos sites favoris dans Safari. Bien sûr, rien de dérangeant, mais il devenait moins facile de s'y retrouver quand on a une multitude de favoris !

