Boursorama Banque va changer de nom et devenir BoursoBank

Avec plus de 5 millions de clients en France, Boursorama s'impose aujourd'hui comme l'une des banques connectées les plus populaires dans le pays. La filiale de la Société Générale a décidé de relever un pari risqué : celui de changer le nom que tout le monde connaît depuis des années, Boursorama va bientôt devenir BoursoBank, un rapprochement logique entre les mots "Boursorama" et "Banque".

Boursorama Banque change d'identité

Le changement de nom pour une grande entreprise ou une filiale est toujours compliqué, surtout quand des millions de personnes sont habitués à un nom bien précis, on peut par exemple le constater avec Twitter qui est devenu X, la majorité des utilisateurs optent encore pour l'ancien vocabulaire (retweet, tweet...). Toutefois, cela ne fait pas peur à Boursorama Banque, la célèbre filiale de la Société Générale vient d'envoyer un mail à ses clients pour les informer d'un changement de nom et de logo dès le 2 octobre 2023.



Dans le mail, Boursorama Banque explique que cette initiative n'un qu'un seul objectif : simplifier la vie des clients. En réalité, la banque en ligne a remarqué quelque chose de récurrent chez sa clientèle, beaucoup de personnes utilisent le terme "Bourso" pour désigner leur banque. Cela s'est constaté au service client, par les conseillers bancaires et sur les réseaux sociaux.

En passant de Boursorama à BoursoBank, la filiale de la Société Générale souhaite une approche plus conviviale avec ses 5 millions de clients. Dans le mail, Boursorama assure que ce nom est plus accessible et va parler plus facilement aux clients et à ceux qui le seront dans un futur proche.



Ce changement s'inscrit dans le cadre des objectifs de BoursoBank, la banque connectée désire d'ici 2026 atteindre les 8 millions de clients. Par chance, BoursoBank peut compter sur les excellents retours qui circulent sur internet, mais aussi par le fait qu'elle appartient à la Société Générale, ce qui ajoute quand même une confiance supplémentaire au moment de choisir une banque.

Télécharger l'app gratuite Boursorama Banque