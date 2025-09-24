Le système Android pour PC est incroyable selon PDG de Qualcomm

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a partagé sa première impression concernant le projet de Google visant à fusionner Android et ChromeOS pour PC. S'exprimant aux côtés de Rick Osterloh de Google lors du Snapdragon Summit de sa société, où le chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a été dévoilé, M. Amon a vanté le potentiel du logiciel en déclarant : « Je l'ai vu, c'est incroyable », et a exprimé son impatience de l'utiliser. Il faut préciser que M Amon est partenaire de Google pour propulser les futurs ordinateurs, ce qui permet de mettre en perspective sa déclaration.

Une collaboration pour concurrencer Apple et Microsoft

Rick Osterloh a donné plus de détails sur cette collaboration, affirmant que Google et Qualcomm sont en train de construire une « base technique commune » pour unifier les écosystèmes des PC et des smartphones. La plateforme fusionnée intégrera Gemini, la pile d'IA d'Android, ainsi que son vaste écosystème d'applications et de développeurs dans les PC, dans le but de redéfinir l'informatique dans toutes les catégories. Amon a salué le projet pour avoir réalisé la « convergence entre le mobile et le PC », en accord avec la vision de Google.

Tout cela fait suite à la confirmation en juillet par Sameer Samat, responsable d'Android, que Google combine ChromeOS et Android en une seule plateforme, s'appuyant sur le travail réalisé l'année dernière pour intégrer des composants Android dans ChromeOS.



On espère que cette nouvelle plateforme conservera la prise en charge robuste des conteneurs et des machines virtuelles de ChromeOS, une fonctionnalité remarquable pour les développeurs. L'intégration transparente des applications conteneurisées de ChromeOS, qui apparaissent comme natives dans le dock, est un vrai plus. De son côté, ChromeOS a été freiné par des options matérielles peu convaincantes, l'apport de Qualcomm pourrait être déterminant, tout comme le prix final des ordinateurs.

