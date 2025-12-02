MKBHD abandonne son application critiquée de wallpapers

Le YouTubeur tech Marques Brownlee annonce la fermeture de Panels, son application de fonds d’écran lancée en septembre 2024. Malgré un démarrage prometteur, l’app n’a pas réussi à trouver son public.

MKBHD ferme son application Panels : fin du projet

Marques Brownlee, connu sous le nom de MKBHD par ses plus de 20 millions d’abonnés YouTube, tire un trait sur son premier projet d’application mobile. Panels, une plateforme proposant des fonds d’écran premium en haute résolution, fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2025.



L’idée de Panels est née d’une demande récurrente de ses fans. Nombreux étaient ceux qui lui demandaient où il trouvait les magnifiques fonds d’écran utilisés dans ses vidéos de tests de smartphones. L’application devait répondre à cette question tout en créant une plateforme pour soutenir les artistes numériques.



Le lancement avait pourtant été spectaculaire. L’application a atteint la première place dans la catégorie Photos sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store, et plus de deux millions de fonds d’écran ont été téléchargés depuis son lancement.

Mais le modèle économique a posé problème en plus de créer la polémique. Avec un abonnement annuel à 50 dollars ou mensuel à 12 dollars, Panels tentait de créer un marché payant pour un contenu que les utilisateurs ont l’habitude d’obtenir gratuitement sur internet. Brownlee a admis : “Nous savions que c’était un créneau de niche, mais nous avons fait des erreurs avec notre première application, et finalement, nous n’avons pas pu la transformer en la vision que j’avais”.



Les difficultés ne se sont pas limitées au modèle économique. L’équipe de développement a connu des changements de composition cette année, et malgré les efforts pour trouver des collaborateurs partageant la même passion, aucun profil correspondant n’a été trouvé.



Pour les utilisateurs actuels, la transition se fera en douceur. Les abonnements actifs seront automatiquement remboursés au prorata après la fermeture, sans aucune action requise. Les fonds d’écran déjà téléchargés resteront sur les appareils, mais il ne sera plus possible d’en télécharger de nouveaux après le 31 décembre.



Dans un geste généreux envers la communauté, Brownlee prévoit de rendre le code source de Panels disponible sous licence Apache 2.0. Cette décision permettra à d’autres développeurs de reprendre le projet et potentiellement de lui donner une seconde vie sous forme open source.