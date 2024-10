Comment enregistrer un appel téléphonique avec iOS 18.1

En plus d’ajouter une les premiers outils de productivité IA via « Apple Intelligence », iOS 18.1 apporte aussi quelques changements comme la possibilité d’enregistrer des appels et même de les retranscrire en français (ou d'autres langues comme l'anglais). Si nous le savions déjà, voici comment ça marche et comment s'en servir tout en restant dans la légalité. Un nouvel épisode de notre rubrique "iPhone Facile".

Comment ça marche l'enregistrement des appels ?

Avec iOS 18.1, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais enregistrer et transcrire leurs appels de manière native, une fonctionnalité très attendue, rendue possible grâce à Apple Intelligence. Auparavant, cette option nécessitait des applications tierces ou des solutions complexes, mais dès lundi 28 octobre, ce sera un jeu d'enfant.

L’application Téléphone d’Apple permet d’enregistrer les appels tout en générant des transcriptions consultables et des résumés intelligents. Apple oblige, la transparence et la confidentialité sont au cœur de cette fonctionnalité : une annonce automatique informe tous les participants lorsque l’enregistrement commence, et un indicateur visible reste affiché tout au long de l’appel.

Les enregistrements sont sauvegardés localement dans l’application Notes, avec un chiffrement de bout en bout, garantissant que toutes les transcriptions sont effectuées directement sur l’appareil pour une sécurité accrue.

Comment enregistrer un appel sur iPhone ?

Voici les quelques étapes qui permettent de sauvegarder une conversation :

Démarrez ou répondez à un appel. Appuyez sur le bouton d’enregistrement (icône d’onde sonore) en haut à gauche. Une voix automatisée informe les participants que l’enregistrement a commencé. L’enregistrement est automatiquement sauvegardé dans l’application Notes à la fin de l’appel ou lorsqu’il est arrêté manuellement.

Gestion des enregistrements

Les enregistrements apparaissent dans l’application Notes sous forme de fichiers audio avec transcription. Les utilisateurs peuvent écouter les enregistrements, lire les transcriptions, consulter les résumés générés, ou partager et supprimer les fichiers selon leurs besoins. Bonne nouvelle, cela fonctionne même en français, comme c'est le cas depuis iOS 18 pour les messages vocaux.



Voici les langues prises en charge (uniquement sur iPhone 15 Pro et supérieur) :

Anglais : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour.

Espagnol : États-Unis, Mexique, Espagne

Français : France (puis suivra la Belgique, la Suisse et les autres pays francophones)

Allemand : Allemagne

Japonais : Japon

Mandarin : Chine continentale, Taïwan

Cantonais : Chine continentale, Hong Kong

Portugais : Brésil

Bon à savoir

Les lois sur l’enregistrement varient selon les pays et les régions, donc bien que l’annonce automatique d’Apple facilite la transparence, il est toujours recommandé de consulter les réglementations locales et de demander le consentement avant de procéder à tout enregistrement.



En France, selon l'article 226-1 du Code pénal, il est interdit d'enregistrer ou de partager les paroles d'une personne qui ont été émises dans un contexte privé. La seule possibilité est de demander le consentement explicité de la personne concernée.



S'il s'agit de recueillir une preuve pour une affaire judiciaire, un enregistrement effectué sans le consentement de la personne est illicite. De plus, la jurisprudence tend à considérer ce type d’enregistrement irrecevable s’il est obtenu de manière déloyale et frauduleuse.



