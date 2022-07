Un Facebook à la sauce Microsoft arrive dans l'application Microsoft Teams

Microsoft Teams va accueillir une toute nouvelle section à la rentrée prochaine. Connue sous le nom de Viva Engage, elle proposera un genre de réseau social directement intégré dans l'application en elle-même. Un pari risqué mais assumé par le géant de la tech' après des années de travail.

Un réseau social supplémentaire

Il va y avoir du nouveau dans l'application Microsoft Teams à la fin de l'été. Comme annoncé hier au travers d'un communiqué, l'application va bientôt intégrer une sorte de Facebook à la sauce Microsoft.



Baptisée Viva Engage, cette section aura pour objectif de proposer un réseau social axé travail directement dans l'app. Comme l'indique le géant américain, ceci est le fruit de nombreuses années de travail depuis le rachat de Yammer, il y a 10 ans. Le but est clair, aider les employés à se connecter et à se sociabiliser, même à distance.

Si l'on parle d'un Facebook like, c'est tout simplement car c'est ce que dégage les premières images. En regardant furtivement, on retrouve une disposition des menus et un style de navigation similaires. Toute la panoplie "réseau social" devrait être présente, que ce soit les likes, les commentaires, les stories...



Le lancement à grande échelle est prévu pour la fin du mois d'août et Microsoft promet que la transition se fera sans aucun souci. Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Teams, nous ne pouvons que vous conseiller de lire le communiqué en entier pour comprendre tous les détails.

