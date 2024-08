La finesse de l'iPad Pro M4 ne néglige ni la rigidité, ni la dissipation de la chaleur

Le nouvel iPad Pro 2024 est le produit le plus fin jamais conçu par Apple, le modèle de 13 pouces ne mesurant que 5,1 mm d'épaisseur (hors bosse de l'appareil photo). C'est mieux que le modèle de 11 pouces mesurant 5,3 mm, et surtout que l'iPod nano, le précédent appareil le plus fin avec 5,4 mm.

Une finesse « sans compromis »

Si vous avez suivi le keynote du 7 mai, vous n'avez pas pu manqué le nouvel iPad Pro, complètement repensé. Si la puce M4, l'écran OLED, le nouvel appareil photo ou encore le design ont été salué, la solidité de la tablette a inquiété les fans pour deux raisons. La première, c'est que l'iPad Pro M4 ne fait plus que 5,1 mm dans sa version 13 pouces, ce qui semble très (trop ?) fin pour un appareil de cette taille. La seconde, c'est que l'on se rappelle encore de l'iPad Pro 2018, date de la précédente révolution esthétique du modèle. L'iPad Pro de l'époque avait la fâcheuse tendance à se plier facilement, parfois même à la sortie de la boîte.

Dans un entretien avec Arun Maini, Greg Jozwiak et John Ternus, tous deux SVP d'Apple, ont répondu à aux préoccupations, expliquant que le nouvel iPad a une structure interne redessinée destinée à améliorer la rigidité de l'appareil.



L'iPad Pro 2024 de 11 pouces mesure 5,3 mm d'épaisseur, et le modèle de 13 pouces ne mesure que 5,1 mm, ce qui en fait le produit Apple le plus fin de tous les temps. Greg Jozwiak, SVP d'Apple, a déclaré à notre confrère que le nouveau design ultra-mince est sans compromis, grâce à une puce Apple Silicon et à l'intelligence de l'ingénierie matérielle de la société.



Ternus a ajouté que les nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces ont une nouvelle disposition structurelle interne, dans laquelle une couverture métallique se trouve au-dessus de la carte logique (Ternus la décrit comme un « capot ») et s'étend au milieu de l'appareil, formant une nervure centrale.



Selon Ternus, ce changement « améliore considérablement la rigidité du produit ». Il contribue également à une meilleure dissipation de la chaleur. C'est ce qu'il a expliqué pendant le keynote "Let Loose". Selon les propres termes d'Apple, l'iPad Pro 2024 offre des performances thermiques améliorées de 20 % grâce à l'ajout de feuilles de graphite dans le boîtier principal et à l'utilisation de cuivre dans le logo de la pomme.

Reste à vérifier tout cela avec l'iPad en main lors d'un prochain test. En attendant, et pour aller plus loin, nous pourrons, à coup sûr, compter sur des spécialistes comme iFixit pour démonter la bête.



Le nouvel iPad Pro M4 est en vente dès maintenant, les premières livraisons étant attendues pour la fin de semaine.