L'iPhone Fold pourrait arriver en 2027... au mieux !

Un énième retard. Le lancement du premier iPhone pliable, appelé de manière officieuse iPhone Fold, a été une nouvelle fois repoussé. Selon un rapport coréen, il faudrait attendre jusqu'en 2027 en raison de difficultés techniques. Et encore, c'est une protection optimiste.

Un calendrier malmené

Selon le média Alpha Biz, les dirigeants d'Apple ont réajusté le calendrier de lancement de l'iPhone Fold du quatrième trimestre 2026 au premier trimestre 2027 suite à des problèmes de composants, notamment l'écran souple. Ce dernier doit répondre aux normes très élevées d'Apple, ce qui ne semble pas encore le cas.



Pour mémoire, nos confrères de The Information rapportaient le mois dernier qu'Apple en était encore aux premières étapes du développement de deux iPhone pliables. Le rapport indique que les deux prototypes d'iPhone se plient dans le sens de la largeur. D'ailleurs, Samsung Securities a affirmé que le premier iPhone pliable d'Apple serait doté d'un écran externe de 6 pouces et d'un écran principal de 8 pouces.



Certains ont d'ailleurs plus tendance à parler d'iPad Fold que d'iPhone Fold. C'est le cas du média coréen The Elec qui assure que la firme de Cupertino souhaite lancer un appareil de 7 à 8 pouces qui pourrait remplacer l'iPad mini de 8,3 pouces. Les dates de sortie oscillent entre 2026 et 2028 selon les cas.

Un projet qui pourrait ne jamais voir le jour

Malgré le flot de rumeurs, les analystes sont de plus en plus sceptiques quant à la possibilité qu'Apple parvienne à proposer un téléphone pliable à court terme, car la technologie existante n'est pas assez mature. Les ingénieurs ne sont pas satisfaits des prototypes, ni de la partie applicative qui doit apporter un véritable plus. Sans cela, Apple n'a aucun intérêt à remplacer son iPhone classique.



Le mois dernier, une rumeur chinoise affirmait qu'Apple avait suspendu le développement d'un tel iPhone après que les écrans des fournisseurs n'ont pas satisfait aux normes de test rigoureuses de l'entreprise. Apple aurait testé des téléphones pliables rivaux depuis 2016 dans le cadre de son processus de recherche et de développement d'appareils pliables. Samsung fait partie des fournisseurs qui partagent régulièrement des modèles de test, mais le dernier en date serait "tombé en panne après quelques jours". Loin d'être rassurant.



L'entreprise dirigée par Tim Cook s'efforce d'éliminer le pli qui se forme au milieu d'un écran en raison de l'utilisation répétée, et travaille encore à la conception d'une charnière permettant à l'écran d'être totalement plat, sans bosse ni creux au milieu. Apple envisage également de remplir les panneaux avec des matériaux polymères tels que le silicone ou l'acrylate afin de réduire les problèmes de réflexion de la lumière.



En bref, Apple n'a pas abandonné l'iPhone Fold, mais il faudra probablement patienter encore de longues années. De toute façon, le marché des smartphones pliants ne représente qu'une goutte d'eau actuellement. Les Pixel Fold et autre Galaxy Z Fold ne présentent aucune évolution majeure depuis leurs débuts.