Trendforce confirme l'iPhone pliable en 2027, au mieux !

Comme on s'en doutait, l'iPhone pliable n'est pas près de sortir. Une nouvelle rumeur l'annonce pour 2027 dans le meilleur des cas. Un iPhone qui pourrait finir par sortir durant la prochaine décennie ou même ne jamais voir le jour.

iPhone pliable : un projet complexe

Bien que ce ne soit pas la priorité d'Apple, l'iPhone pliable serait tout de même un projet sérieux en interne. Annoncé de longue date par les rumeurs, il ne semble toujours pas prêt pour se montrer au grand public.



Trendforce, entreprise bien renseignée sur le marché des industries technologiques, affirme que l'iPhone Fold ne sera pas lancé avant 2027 au mieux. Une affirmation identique à celle du média Alpha Biz au mois de mars dernier. Comme à son habitude, Apple attend le moment idéal pour débarquer avec un produit abouti sur un marché en croissance.

Actuellement, le marché des smartphones pliables n'est pas très lucratif. Toujours selon Trendforce, il ne représente que 1.5 % du marché des smartphones en 2024. La société prévoit une augmentation à 4.8 % d'ici 2028, ce qui reste tout de même très faible en plus d'être utopique.



En février dernier, on apprenait qu'Apple aurait mis en stand-by le projet iPhone pliable. Un projet trop complexe, impossible à concevoir en respectant les exigences de la marque, sans oublier le faible potentiel des futures ventes et un prix produit dans le haut du panier. Ne reste plus qu'à patienter pour savoir si Apple finira par sortir un iPhone pliable ou au contraire, enverra le projet directement à la poubelle, à côté de celui de l'Apple Car.