L'iPhone 17 Pro Max aura trois capteurs de 48 Mp

Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé dans le monde Apple, l'iPhone 17 Pro Max de l'année prochaine sera doté d'un capteur à tétraprisme de 48 mégapixels qui améliorera la qualité des photos pour les clichés pris en zoom. Le téléobjectif rejoindra alors les deux autres capteurs de 48 Mp.

Trois fois 48 mégapixels

Dans sa dernière note aux investisseurs publiée sur Medium, Kuo indique qu'Apple aurait prévu d'intégrer un capteur CIS 1/2,6" de 48 mégapixels, à comparer au capteur 1/3,1" de 12 mégapixels qui devrait être utilisé dans les modèles iPhone 16 Pro de cette année.

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient être dotés de téléobjectifs à tétraprisme en 2024, auparavant limités au modèle "Max". L'iPhone 15 Pro est doté d'un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom 3x, mais l'iPhone 15 Pro Max utilise un système de téléobjectif amélioré qui permet un zoom 5x. Cela signifie que les deux modèles iPhone 16 Pro seront dotés d'un zoom optique 5x et d'un zoom numérique 25x. Mais ça, nous le savions déjà.



Pour en revenir àl l'iPhone 17 Pro Max, il serait probablement le seul à profiter du nouveau capteur en 2025, avant qu'il soit aussi proposé sur l'iPhone 18 Pro l'année suivante. Ce capteur amélioré nécessite des prismes de conception entièrement nouvelle, qui doivent avoir un facteur de forme plus court pour réduire la hauteur de la caméra, a ajouté Kuo.



En décembre, Jeff Pu de Haitong International Securities déclarait déjà que le téléobjectif amélioré de 48 Mpx de l'iPhone 17 Pro Max serait optimisé pour être utilisé avec l'Apple Vision Pro. Les modèles actuels de l'iPhone 15 Pro peuvent enregistrer des vidéos spatiales avec une profondeur 3D pour les lire sur Vision Pro - lorsqu'ils sont tenus en orientation paysage, l'objectif principal et l'objectif ultra-large se combinent pour enregistrer des vidéos spatiales avec une profondeur accrue.



Jeff Pu avait affirmé que les deux modèles iPhone 16 Pro seraient dotés d'un objectif ultra-large de 48 mégapixels, ce qui ferait de l'iPhone 17 Pro Max le premier modèle iPhone à disposer d'un système de caméra arrière entièrement composé d'objectifs de 48 mégapixels.



Pour mémoire, les modèles actuels de l'iPhone 15 Pro sont dotés d'un objectif principal de 48 mégapixels, d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels.



Espérons que l'espace de stockage de base sera d'ici-là doublé... car les photos risquent de prendre énormément de place !