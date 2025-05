Curve Pay lance les paiements NFC pour iPhone

La fintech britannique Curve a déployé les paiements sans contact pour les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne, dont les français, devenant le deuxième service tiers après PayPal à tirer parti de l'interface NFC récemment ouverte par Apple.

Curve - Wallet Mondial

Le service Curve Pay, lancé fin avril sur Android, est donc la deuxième du genre à permettre d'effectuer des paiements par tap-to-pay sans utiliser Apple Pay ou l'application Cartes d'Apple (Wallet), après le lancement par PayPal d'une fonctionnalité similaire en Allemagne plus tôt ce mois-ci. Cette avancée découle de la loi sur les marchés numériques en Europe (DMA), qui a contraint Apple à ouvrir sa puce NFC aux développeurs tiers.



Contrairement aux applications de portefeuille classiques, Curve Pay agit comme une autorité de paiement indépendante, et non pas simplement comme un relais pour les données de carte stockées. Les utilisateurs peuvent réaffecter les transactions à différentes cartes après l'achat et lier diverses sources de paiement, y compris les comptes PayPal.



L'application propose des analyses de dépenses en temps réel et des programmes de cashback automatisés. Son architecture de "portefeuille échelonné" offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur le processus de paiement par rapport aux portefeuilles numériques traditionnels.

Les alternatives à Apple Pay en Europe

Curve, qui est un agrégateur de cartes bancaires, revendique plus de six millions d'utilisateurs sur sa plateforme, d'abord sortie sur les appareils Android. Aux côtés de PayPal, Curve offre désormais aux utilisateurs européens d'iPhone une alternative à Apple Pay, les banques coopératives allemandes prévoyant également de lancer leur propre solution de paiement NFC via leur application bancaire en septembre.



L'accès NFC est disponible pour les applications bancaires et de portefeuille dans l'Espace économique européen, qui inclut les 27 pays de l'UE dont la France, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

