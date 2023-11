Alaska Airlines accepte les paiements via Tap to Pay sur iPhone pour les achats en vol

Depuis quelques jours en France, les professionnels peuvent encaisser les paiements en sans contact avec un simple iPhone et une application dédiée. Cette approche est révolutionnaire, car elle permet aux petits comme aux grands commerçants de se séparer des TPE qui peuvent coûter cher ou même valoir plusieurs dizaines d'euros par mois en location. Tap to Pay qui devient de plus en plus populaire vient de percer chez la compagnie aérienne Alaska Airlines.

Alaska Airlines utilise Tap to Pay

Dans un récent communiqué de presse, la compagnie aérienne Alaska Airlines, a annoncé accorder sa confiance envers le nouveau système de paiement sans contact d'Apple baptisé "Tap to Pay". Le principe de cette fonctionnalité est simple, à partir d'applications qui ont reçu l'accord d'Apple, les professionnels peuvent recevoir les paiements grâce à la puce NFC de l'iPhone. Un client qui possède une carte bancaire sans contact ou même un iPhone ou un smartphone Android, pourra réaliser un paiement directement sur l'iPhone.



Convaincu par ce système, Alaska Airlines a révélé avoir distribué des iPhone aux agents de bord de ses vols commerciaux pour effectuer les paiements. Comme toutes les autres compagnies aériennes, Alaska Airlines vend des sandwichs, des boissons et des viennoiseries, ce qui permet en plus du billet du passager de rentabiliser un peu plus le voyage. L'idée d'exploiter Tap to Pay va permettre aux agents de bords de ne plus se balader avec de gros TPE, ils pourront placer l'iPhone dans leur poche et le sortir quand un passager souhaite acheter quelque chose. Alaska Airlines affirme que cette initiative est une suite logique des paiements électroniques à bords de ses avions.

Comme l'explique le communiqué, Alaska Airlines n'a pas vraiment conclu d'accord directement avec Apple, mais plutôt avec Stripe, un partenaire d'Apple pour les paiements Tap to Pay :

Bientôt sur votre prochain vol, vous pouvez payer votre boisson alcoolisée ou votre collation d'un simple toucher de votre iPhone ou de votre Apple Watch pour payer avec Apple Pay, un autre portefeuille numérique ou une carte de crédit ou de débit sans contact - plus besoin de glisser ! En raison de la nouvelle technologie d'Apple et de notre partenariat avec Stripe, une plate-forme d'infrastructure financière pour les entreprises, nous pouvons maintenant utiliser ces iPhones pour accepter le mode de paiement sans contact de votre choix.

Charu Jain, vice-président principal de l'innovation et du merchandising chez Alaska Airlines estime que cette approche est bien évidemment la meilleure pour les agents de bords, mais aussi pour les passagers :

Nous innovons constamment pour offrir à nos clients l'expérience la plus transparente et la plus attentionnée possible. Nous sommes fiers de nous associer à Stripe pour être la première compagnie aérienne à mettre en vol la technologie Tap to Pay on iPhone d'Apple.

Au-delà d'Alaska Airlines, Tap to Pay sur iPhone est disponible dans tous les Apple Store de France et en cours de déploiement dans de nombreux points de vente, notamment ceux des enseignes Christian Dior Couture, appartenant au groupe LVMH, Dyson, Rituals et Sézane. L’Addition a intégré Tap to Pay sur iPhone à son système d’encaissement utilisé par des milliers de restaurants en France. Sephora, qui appartient également au groupe LVMH, a déjà annoncé l'arrivée de Tap to Pay sur iPhone dans les semaines à venir.

Télécharger l'app gratuite Alaska Airlines