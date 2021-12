Profitez d'un accès gratuit à Spotify sur iPhone ou iPad dans les vols Delta Airlines

Le géant du streaming s'est rapproché pour la première fois de Delta Airlines en septembre 2021. Les deux entreprises avaient commencé des discussions dans l'objectif de proposer une expérience musicale pendant les vols. Aujourd'hui, l'accord est définitivement conclu et on en sait plus sur ce que va réellement apporter cette collaboration.

Spotify x Delta Airlines

Pour occuper ses passagers sur les longs vols qui peuvent parfois être pesants et pénibles, Delta Airlines a eu l'idée de collaborer avec un tiers pour proposer une expérience musicale.

Le service de streaming le plus intéressant aux yeux de la compagnie aérienne, c'est sans aucun doute le leader du secteur : Spotify. Avec son grand catalogue, ses playlists et podcasts, la firme suédoise a facilement attiré l'attention de Delta Airlines.



Après plusieurs mois de négociations, les deux entreprises ont réussi à trouver un accord pour améliorer le confort des voyageurs. Jusqu'au 19 janvier 2022, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad qui réservent un billet pour un vol Delta Airlines vont pouvoir profiter d'un accès total et gratuit au catalogue de Spotify du décollage jusqu'à l'atterrissage de l'avion.

Ce partenariat exclusif et inédit est une aubaine aussi bien pour Spotify que Delta Airlines, la compagnie aérienne aura une valeur ajoutée par rapport à la concurrence et du côté du service de streaming, c'est l'avantage de faire tester son catalogue, ses playlists et podcasts. Spotify a conscience d'avoir de sacrés atouts qui peuvent facilement vous faire résilier votre abonnement actuel chez un concurrent.

Comment cela fonctionne ?

Si vous avez récemment voyagé avec Delta Airlines, vous avez probablement vu que Spotify était disponible sur le petit écran en fasse de votre siège, il suffit de brancher des écouteurs et c'est partie la musique ! Cette expérience a commencé à la rentrée.

L'évolution qu'on mentionne aujourd'hui, c'est l'accès à Spotify depuis votre iPhone ou iPad, autrement dit depuis votre appareil personnel.



Pour que l'application Spotify comprenne que vous êtes dans un vol Delta Airlines et vous ouvre ses portes, il sera indispensable de vous connecter au réseau Wi-Fi public qui est disponible dans tous les avions de la compagnie aérienne.

C'est aussi simple que cela !

Dès que vous quittez l'avion, votre iPhone ou iPad se déconnectera automatiquement du Wi-Fi et l'application Spotify repassera en mode utilisation normale.

Our gift to you this season: Stream your own soundtrack in the skies 🎶



Access @Spotify via your personal device for free on Viasat-equipped flights through January 19, 2022. pic.twitter.com/9P351ZzBgj — Delta (@Delta) December 8, 2021

Et Apple Music dans tout cela ?

Vous ne voulez pas de Spotify, mais plutôt Apple Music ?

On vous comprend, c'est tellement mieux !



Pour profiter d'Apple Music pendant votre voyage en avion, il faudra choisir un vol d'American Airlines. La firme de Cupertino est en partenariat exclusif avec cette compagnie aérienne depuis deux ans. Petite particularité comparée à Spotify, l'abonnement est nécessaire, mais vous pourrez commencer vos 3 mois d'essai directement dans le ciel.

