Apple fabrique la puce S9 de l'Apple Watch aux USA

Apple a franchi une étape importante en commençant à fabriquer pour la première fois sa puce Apple Watch S9 aux États-Unis, en utilisant l'usine TSMC d'Arizona. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à Donald Trump, lui qui, lors de son premier mandat, avait tout fait pour relancer l'industrialisation américaine.

Après l'iPhone, l'Apple Watch

Tim Culpan, un chroniqueur technologique, rapporte que le Fab 21 de TSMC près de Phoenix a lancé la production de la puce S9. Ce site avait déjà commencé à fabriquer l'A16 Bionic pour les modèles d'iPhone 15 en 2024. La puce S9, qui est apparue pour la première fois dans l'Apple Watch Series 9 fin 2023, partage ses racines technologiques avec l'A16 Bionic, toutes deux exploitant la technologie de processus 4 nanomètres « N4 » du fondeur. Ce point commun a facilité un changement de production plus fluide pour le S9 dans l'usine d'Arizona. Bien que l'Apple Watch Series 9 ne soit plus en production, la puce S9 continue d'être utilisée dans l'Apple Watch Ultra 2.

La production de puces S9 au pays de l'oncle Sam marque une avancée dans les activités opérationnelles de l'usine d'Arizona, qui est la première usine de semi-conducteurs à grande échelle de TSMC en dehors de Taïwan (dans les villes de Taichung, Hsinchu et Tainan). Cependant, l'usine en est encore aux premières étapes de l'augmentation de ses capacités de production.



Actuellement, dans la phase 1A, l'usine produit environ 10 000 wafers (plaques de processeurs) par mois, qui sont répartis entre divers clients, dont Apple pour ses puces A16 et S9, mais aussi AMD pour ses Ryzen 9000. Le rendement de chaque wafer varie, produisant potentiellement des centaines de puces en fonction de facteurs tels que la conception des puces et l'efficacité de fabrication. La prochaine phase 1B devrait porter la production mensuelle de l'usine à 24 000 wafers dans un avenir proche.



Espérons qu'Apple n'augmente pas ses tarifs, le coût de la main d'oeuvre américaine étant potentiellement plus élevé. En attendant, sachez que l'Apple Watch 9 est en soldes.