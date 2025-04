La potentielle hausse du prix de l'iPhone tempéré par Bloomberg

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a un plan pour atténuer l’impact des tarifs douaniers imminents aux États-Unis, alors que la société vient d’être nommée « entreprise la plus admirée » par Fortune pour la 18e année consécutive. Cette semaine, l’administration Trump a dévoilé un plan tarifaire extrême visant presque toutes les nations, avec des taxes de 54 % sur la Chine, 26 % sur l’Inde, 46 % sur le Vietnam, et davantage encore pour d’autres pays. Ces mesures, qui renchérissent considérablement les importations, ont fait chuter l’action d’Apple de près de 15 %, un coup dur pour une entreprise dont la chaîne d’approvisionnement repose sur une fabrication stratégique à l’étranger.

Pas de panique

Dans ce contexte, Mark Gurman de Bloomberg propose plusieurs stratégies pour limiter les dégâts. Depuis l’iPhone X en 2017, Apple a maintenu le prix de base de ses modèles haut de gamme à 999 $ (un peu plus en euros chez nous, avec les taxes comprises), une stabilité rare sur la dernière décennie pour la plupart des produits technologiques. Mais ces nouveaux frais de douanes menacent cette politique.

Pour y faire face, Gurman suggère qu’Apple pourrait : négocier des prix plus avantageux avec ses fournisseurs et fabricants pour réduire les coûts de production ; absorber une partie des surcoûts grâce à sa marge bénéficiaire moyenne de 45 % ; ajuster temporairement ses prix pendant une phase d’évaluation ; et poursuivre la diversification de sa chaîne d’approvisionnement, sans toutefois envisager une production aux États-Unis.



Par ailleurs, Apple anticipe déjà les tarifs en constituant des stocks massifs aux États-Unis depuis des mois. Les produits déjà sur le sol américain échappant aux taxes, cette stratégie pourrait permettre à l’entreprise de maintenir ses prix habituels jusqu’au lancement des prochains iPhone 17 en septembre, évitant ainsi que les hausses de prix ne volent la vedette aux nouveautés matérielles. Certains pays, comme le Vietnam et l’Inde, négocient des accords commerciaux avec l’administration Trump avant l’entrée en vigueur des tarifs le mercredi 9 avril, mais la Chine, pilier clé de la production d’Apple, n’en fait pas partie. Réduire drastiquement cette dépendance devient donc une priorité absolue pour le géant américain qui s'y efforce depuis la période COVID.



Bien qu’Apple ne craigne pas d’augmenter ses prix si nécessaire, Gurman souligne que la firme fera tout pour minimiser l’impact des frais d'importation. Une autre option pourrait être une demande d’exemption, comme Tim Cook l’avait obtenue lors du premier mandat de Trump en 2019. En attendant, cette combinaison de stocks stratégiques et de négociations pourrait offrir un répit temporaire à l’entreprise, ce qui ridicule certains économistes et médias alarmistes (nous en avons déjà parlé cette semaine) sur un prix de l'iPhone doublé voire triplé. Le gouvernement de Trump, attaqué de toute part, rappelle qu'il ne travaille que dans l'intérêt des américains, avec en ligne de mire la réindustrialisation du pays et le plein emploi. Nous verrons bien si c'était la bonne stratégie.