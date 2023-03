Free annonce le service de streaming Oqee Ciné gratuit pour les abonnés Freebox

Une fois n'est pas coutume, Free percute le marché des opérateurs internet avec une annonce unique à date : un service de streaming gratuit pour tous ses abonnés Freebox. Financé par la publicité, Oqee Ciné comprend déjà une tonne de films et séries, de quoi venir concurrencer les plateformes en place. Seul Rakuten dispose d'une telle offre, les autres ayant inclus de la pub ont simplement baissé le prix de leurs forfaits.

Un nouveau service VOD

Free entre donc dans la danse de la vidéo à la demande avec Oqee Ciné, une nouvelle incursion de l'opérateur libre après un essai peu concluant en 2008 appelé Free Home Video.



Disponible gratuitement et seulement pour les abonnés Freebox, cette plateforme est “accessible directement sur leur TV via leur player Freebox Révolution, Pop et Devialet ou en mobilité sur smartphone via l’application Oqee by Free”.



Mieux, Oqee Ciné est disponible sur Apple TV et les télévisions connectées qui tournent sous Android TV, mais il faut tout de même une connexion Freebox.

Concrètement, Free offre l'accès à plus de 300 films et séries pour le lancement, avec une programmation éclectique qui va des blockbusters comme xXx, Limitless, Faster, Godzilla, ou Hellboy, des films pour les enfants avec Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2, mais aussi des incontournables du cinéma comme Rencontres du Troisième Type, Mona Lisa, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans ou encore des séries américaines récentes comme StartUp et Taken, des mini-séries prestige de la BBC comme A Very English Scandal, sans oublier des comédies potaches comme Super blonde, brüno, Le monde secret des Emojis, Halal Police d’Etat ou Les Gorilles, des séries cultes comme Damages ou Drôles de Dames mais aussi des comédies romantiques comme Nuits Blanches à Seattle, Hitch ou bien encore 30 ans sinon rien.



Free assure qu'il ajoutera des dizaines de nouveaux titres dans le catalogue chaque mois.



Voilà, vous n'aurez pas les dernières nouveautés comme Avatar 2, mais c'est une source supplémentaire et gratuite de programmes vidéos.

