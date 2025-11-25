ChatGPT fusionne les modes vocal et textuel dans une seule interface

OpenAI simplifie radicalement l’utilisation de ChatGPT en fusionnant les modes vocal et textuel dans une seule interface. Une évolution qui rend les conversations avec l’IA plus fluides et naturelles.

ChatGPT intègre le mode vocal directement dans la conversation

OpenAI vient de transformer l’expérience vocale de ChatGPT en supprimant l’interface séparée qui existait jusqu’à présent. Désormais, les utilisateurs peuvent parler avec l’assistant tout en visualisant les réponses qui s’affichent à l’écran en temps réel.



Auparavant, activer le mode vocal basculait vers un écran dédié avec un cercle mouvant. Cette interface isolée posait un problème majeur, impossible de voir les réponses textuelles, les images ou tout autre contenu visuel pendant la conversation. Si vous manquiez une information, il fallait quitter le mode vocal pour consulter la transcription, ce qui brisait le rythme naturel de l’échange.

La nouvelle approche change complètement la donne. Vous pouvez maintenant observer les mots apparaître à l’écran pendant que ChatGPT vous parle. Cette synchronisation permet de suivre la conversation de manière beaucoup plus fluide, de consulter l’historique des messages précédents et de visualiser instantanément les images, cartes ou graphiques générés par l’IA, le tout sans interrompre la discussion vocale.



Cette évolution répond à un besoin concret d’accessibilité. Les personnes malentendantes ou celles qui se trouvent dans des environnements bruyants peuvent désormais profiter pleinement du mode vocal grâce au support textuel simultané. La transition entre oral et écrit devient également plus naturelle pour tous, même si un bouton “terminer” reste nécessaire pour revenir complètement au mode texte.



OpenAI déploie cette nouvelle interface comme expérience par défaut sur toutes les plateformes, web et mobile. Pour les utilisateurs attachés à l’ancienne interface immersive, une option dans les paramètres permet de réactiver le mode séparé traditionnel.



Cette amélioration peut sembler modeste, mais elle réduit considérablement la charge cognitive de l’utilisateur. Plus besoin de réfléchir au mode à utiliser ou de jongler entre interfaces. C’est précisément le type d’évolution attendue par les utilisateurs.