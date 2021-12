Slopes propose de suivre en temps réel la position de vos amis au ski

Si vous êtes un fan de technologie et de ski, cette application est faite pour vous. En plus de proposer une tonne d'options et d'infos sur vos parcours, la dernière mise à jour apporte le suive de position en temps réel avec vos amis. De quoi rester connecter même pendant les vacances à la neige.

Slopes vous connecte à la montagne

Slopes est avant tout une application dédiée aux skieurs et snowboardeurs qui adorent la montagne et les vacances à la neige. Grâce à l'application, vous pouvez avoir accès à un tas d'informations au sujet de vos trajets sur vos skis ou sur votre snowboard. Que ce soit le nombre d'heures totale que vous avez en piste, le temps quotidien ou encore le nombre de descentes, vous serez au courant de tout.



Un abonnement Slopes Premium offre la possibilité de visionner sur une carte le parcours que vous avez effectué (vois photo ci-dessous) même si attention, cette fonction n'est pour le moment disponible que dans seulement 20 stations. La société promet qu'elle en ajoutera d'autres fréquemment et qu'elle procèdera par ordre de popularité au sein de l'application pour satisfaire un maximum de personnes rapidement.

Si nous parlons de Slopes aujourd'hui, c'est premièrement car c'est la bonne période mais surtout car une nouvelle grosse mise à jour vient d'être déployée. À l'intérieur, on retrouve une nouvelle fonction connue sous le nom de partage de position.



Si vous l'activez, vous pourrez partager en temps réel votre position avec vos amis (et vice-versa) afin de toujours savoir où chacun se trouve et surtout pour se retrouver plus facilement. Slopes promet bien évidemment que la confidentialité est au rendez-vous et c'est justement pour cette raison que seules les personnes déclarées comme "ami" sur l'application et présentes dans le même domaine pourront activer cette fonctionnalité. Au passage, sachez que c'est gratuit pour tous les utilisateurs.



Un autre atout de cette mise à jour permet de partager à tous vos contacts hors de l'application un lien qui redirigera vers une page web sur une vue en direct de là où vous êtes. De plus, de nouvelles cartes de montages bien plus détaillées sont de la partie.



Les membres Premium pourront ainsi avoir directement sur leur smartphone le nom d'une course, la difficulté de celle-ci et plus encore. Ah oui, si vous trouvez qu'utiliser son smartphone au ski n'est pas pratique, Slopes à penser à vous avec son application spécialement conçue pour l'Apple Watch.



Étant donné que nous n'avons pas encore eu la chance d'aller skier et donc de tester cette application, nous nous sommes basés sur la très bonne note de l'application sur l'App Store (4.6/5) et des premiers commentaires français. L'un souligne d'ailleurs l'un des points négatifs pour nous, à savoir que l'app ne dispose pas de la langue française, dommage.



En voici deux et n'hésitez pas à nous partager votre propre expérience via la section commentaires.

Le top serait qu'elle soit en français mais c'est sympa de voir en fin de journée ce que l'on a fait.

Deuxième année d'utilisation au ski, cette application est vraiment très bien faite et très complète, gros boulot de l'équipe sur le rendu des domaines skiables, travail impressionnant.



Ça vaut bien les 10 € demandés pour un pass 7 jours. Je recommande chaudement, complètement parfait sur Apple Watch également.

D'autres nouveautés sont présentes dans cette MAJ conséquente mais nous vous laisserons le plaisir de tout découvrir par vous-même. N'oubliez pas également notre récent article sur Black-Line qui propose des skis et snowboards connectés.



Télécharger l'app gratuite Slopes: Ski & Snowboard