Black-Line : des skis et des snowboards connectés

Il y a 37 min (Màj il y a 37 min)

Geekeries

Guillaume Gabriel

Notre pays a du talent, c'est indéniable ! De nombreux projets voient le jour, et réussissent plus ou moins à se faire connaitre à l'étranger. Et récemment, on a pu voir une nouvelle idée émerger via la plateforme Indiegogo qui témoigne une nouvelle fois de la créativité de nos compatriotes.

Baptisé Black-Line, la start-up souhaite commercialiser des skis et snowboards connectés au monde pour "le bien-être des passionnés de sports d’hiver". Un pas en avant alors que la société s'est déjà fait connaître grâce à une fixation de snowboard permettant à l’utilisateur de déverrouiller et verrouiller à distance son pied.

Black-Line veut révolutionner le secteur des skis et snowboards

Pour réaliser cette révolution dans le monde des sports d’hiver, Black-Line dévoile sa nouvelle technologie : le Black-Line Tag. Développé en partenariat avec ses associés et mentors, dont le créateur de LEDGER, référence mondiale de la sécurisation des cryptomonnaies, cette technologie est intégrée directement dans le cœur du Ski ou Snowboard permettant de connecter son équipement à une application mobile pour suivre l’évolution du produit mais aussi le retrouver en cas de perte ou de vol.

Ainsi, 2 modèles de Snowboard et 1 modèle de Ski sont prévus :

OBSERV (All moutain/Freeride) en 2 tailles (162 & 158 cm)

WHITE HORSE (Freestyle) en 2 tailles également (156 & 152 cm)

VALSY (All moutain/Backcountry) en 2 tailles (184 & 176 cm)

Ces derniers ont été créés grâce à des matériaux naturels, dont le Bambou, le Paulownia, le peuplier et le hêtre, et s'accompagne d'une application mobile. Cette dernière permet d'avoir accès à de nombreuses informations :

Les spécifications et infos du ski ou snowboard

Le nombre de sortie effectuée

L’état de vie du matériel basé sur une notation de 5 étoiles

Le suivi d’entretien de l’équipement personnalisé au profil utilisateur

Des alertes quand il y a un entretien à faire sur le produit

L’attribution du matériel afin que personne ne puisse le revendre

La déclaration des équipements perdus ou volés à toute la communauté Black-Line

L’indication de la localisation du produit perdu ou volé si quelqu’un scanne l’équipement

Grâce à l’offre Early Bird en disponibilité limitée, les clients peuvent bénéficier d’une réduction de 50% et se procurer le snowboard WHITE HORSE à 249€, le snowboard OBSERV à 299€ et les skis VALSY à 349€. Le projet est à retrouver à cette adresse.