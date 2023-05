Stride veut vous motiver à courir avec la gamification

Stride est une application iPhone de fitness qui utilise des éléments de jeu (la gamification) pour promouvoir la régularité de la course à pied, plutôt que de se concentrer sur la vitesse.



Contrairement à d'autres applications éponymes, dédiées aux rencontres sociales, aux itinéraires de course ou à la compétition de marche, Stride est une application intelligente qui vous encourage à sortir et à bouger.

Le sport est un jeu

Cette application propose donc une approche innovante. Comme ce qu'on nous enseignait à l'école il y a un moment, le sport est un peu. Stride l'a bien compris et repose sur un jeu addictif de capture de territoire. Contrairement à la plupart des applications de suivi de course à pied qui visent à établir des records personnels, Stride met l'accent sur un objectif potentiellement plus précieux : la régularité dans l'exercice.

Une fois que vous avez configuré l'application, vous obtenez une carte de votre région divisée en tuiles hexagonales. L'objectif est de capturer le plus grand nombre possible de ces hexagones de 60 mètres en courant ou en marchant à travers eux. Vous rivalisez avec d'autres joueurs de Stride de votre quartier, et le joueur qui a traversé une zone le plus grand nombre de fois en devient le propriétaire.

Cette approche unique du suivi de l'exercice peut devenir tactique. Par exemple, en créant une boucle d'hexagones autour d'un territoire, comme un bon vieux RTS par exemple, vous pouvez conserver tous les hexagones situés à l'intérieur. On se prend rapidement au jeu, et on oublie même qu'on est en train de faire du sport.

Le concept de Stride est une excellente motivation pour sortir de chez vous, à une période où les gens sont de plus en plus isolés et enfermés. Que ce soit pour perdre du poids, se muscler, faire travailler son coeur ou autre, vous n'avez plus d'excuse. En outre, l'intégration de HealthKit vous permet d'exporter vos activités dans l'application Santé d'Apple. Une alternative sérieuse à Strava ou Nike+.

Reste que le frein principal sera probablement le prix avec un abonnement. Les fonctions de base sont gratuites, comme le suivi des courses, mais il faut payer pour accéder au multi joueur et donc à la partie "compétition". Comptez 25,99 € par an ou 4,49 € par mois. C'est cher, mais finalement c'est bien peu pour votre santé ou comparé à un abonnement dans une salle de sport.

Télécharger l'app gratuite Stride