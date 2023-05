Strava annonce un partenariat avec Nike pour le partage d'activités

Strava vient d'annoncer un partenariat officiel avec Nike, qui permettra aux utilisateurs du service de partager leurs activités en provenance des applications Nike avec Strava. À partir de cet été, les membres auront la possibilité de synchroniser les données de leurs activités depuis les applications Nike Run Club et Nike Training Club vers Strava.

Strava X Nike

Selon l'entreprise, les utilisateurs pourront facilement suivre leurs séances d'entraînement dans les applications Nike et regrouper leurs données au sein de l'écosystème Strava, ce qui favorisera une meilleure connexion avec la communauté.

Dans le cadre de ce partenariat, Strava organisera des défis de clubs en collaboration avec Nike, qui présenteront du contenu spécialisé créé par les entraîneurs et les athlètes de l'équipementier. Ces défis s'ajouteront aux 100 millions d'utilisateurs actifs de Strava et à la communauté grandissante de plus de 750 000 clubs disponibles sur la plateforme. Le lancement de ces défis est prévu pour cet été, et ils seront conçus pour favoriser l'engagement autour d'un objectif commun tout en permettant aux athlètes de suivre leurs progrès et de débloquer des récompenses en lien avec la marque.

Strava est l'une des plus grandes communautés de personnes actives au monde, avec plus de 100 millions d'athlètes qui découvrent la joie du mouvement et de la communauté chaque jour sur Strava", a déclaré Michael Horvath, PDG et cofondateur de Strava, dans un communiqué de presse. "En nous associant à Nike, nous sommes en mesure de relier deux puissantes communautés sportives mondiales sur la plateforme Strava afin de créer des espaces significatifs permettant aux personnes actives de se rassembler chaque jour.

Strava prévoit que des millions d'utilisateurs des applications Nike Run Club et Nike Training Club pourront télécharger leurs activités sur Strava cet été et les partager avec la communauté.

Ce partenariat s'inscrit dans l'objectif plus vaste de Strava de repenser et de remodeler l'expérience des clubs au sein de son application, après avoir racheté la société FATMAP en début d'année. L'entreprise souhaite offrir de nouvelles façons aux utilisateurs de se connecter avec leurs communautés lors de leurs séances d'entraînement et de leurs exercices, en introduisant notamment des fonctionnalités permettant de contrôler la visibilité du contenu, des collections d'itinéraires inédites, des défis de groupe privés et des options pour intégrer des vidéos.

