Apple fait la promotion de SwingVision qui améliore le tennis grâce à l'IA

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Apple a déjà mis en avant l'application SwingVision en 2017, puis surtout en 2021, année où le service a explosé. Créée par un fan de tennis, Swupnil Sahai, l'app propose de suivre les performances des joueurs grâce à une Apple Watch et à un algorithme à base d'IA. Et bien, à quelques jours de la WWDC 22, Apple en reparle une nouvelle fois.

L'histoire de SwingVision

Voici le contexte autour de l'idée de SwingVision :

Si Swupnil Sahai n'a jamais foulé la terre battue de Roland-Garros ou le gazon de Wimbledon, il doit sa vie au tennis, une passion qui remonte à son enfance.



Ayant grandi dans la Bay Area, le PDG et cofondateur de l'application de suivi des performances de tennis SwingVision - disponible uniquement sur l'App Store - a passé une grande partie de son temps sur le court. Un intérêt précoce suscité par son père a conduit Sahai à jouer dans l'équipe de tennis de son lycée, et le sport a fini par lui servir de moyen d'évacuer le stress pendant qu'il fréquentait l'université de Californie à Berkeley.



Alors qu'il travaillait en tant qu'ingénieur dans une équipe qui utilisait le suivi d'objets en 3D pour aider à perfectionner la conduite autonome, Sahai - deux fois boursier de la WWDC - a eu une révélation : Les mêmes techniques et principes qu'il utilisait au travail pouvaient l'aider à se perfectionner sur le court de tennis. Cependant, les outils disponibles sur le marché pour suivre et analyser son jeu étaient chers, encombrants et souvent difficiles à trouver.

En effet, à date, seules quelques entreprises fabriquent des capteurs à fixer sur les raquettes et qui permettaient de suivre certaines données, un peu comme Footbar pour le football. D'après M. Sahai, certains dispositifs avec des caméras coûtent environ 10 000 dollars par court. Le déclic est donc venu lorsque l'Apple Watch a été lancée en avril 2015. Sahai a reconnu le potentiel d'un appareil qui apporterait l'intelligence directement au poignet de l'utilisateur.

Cela a tout de suite fait des étincelles dans mon cerveau. Je me suis dit : "Si j'avais un ordinateur au poignet, je pourrais analyser ma forme et mes coups.

Après avoir appris à coder avec le langage de programmation Swift d'Apple, M. Sahai a fait appel aux services de son colocataire à l'université et autre passionné de tennis, Richard Hsu. Ce qui n'était au départ qu'un projet secondaire appelé Swing - sorti en tant qu'application Apple Watch en 2016 - s'est finalement transformé en une entreprise à plein temps, nécessitant une équipe qui s'est depuis agrandie pour compter 12 employés.



Sahai et Hsu ont ensuite officiellement lancé SwingVision sur l'App Store en novembre 2019, en exploitant la puissance du moteur neuronal d'Apple dans l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, combiné à l'esprit de conseillers et d'investisseurs tels qu'Andy Roddick et James Blake.

Swupnil Sahai - © Apple

Les fonctionnalités de SwingVision

L'appli a récemment lancé une nouvelle fonction qui permet aux amateurs de tennis de contester le signalement d'une balle "out" (hors limites) directement depuis leur poignet à l'aide de l'Apple Watch. Sahai explique comme le Neural Engine a rendu cela possible :

C'est presque repousser les limites de l'humanité parce que cela vous permet d'appeler les lignes avec plus de précision que vous ne pourriez le faire avec vos propres yeux. Tout ce que nous avons pu faire en termes de traitement de la vidéo en temps réel - obtenir des informations immédiatement, permettre aux utilisateurs de contester les appels de ligne directement sur le court - rien de tout cela ne serait possible sans le Neural Engine.

L'autre différence majeure : l'App Store, qui a fait de SwingVision l'application du jour en 2021 et l'a fait connaître instantanément à des millions de clients.



Aujourd'hui, SwingVision compte plus de 10 000 utilisateurs mensuels, et ce n'est pas fini, grâce à ARKit, le kit de développement de la réalité augmentée d'Apple pour les appareils mobiles iOS et iPadOS. Grâce à cela, Sahai prévoit de pouvoir ajouter des graphiques directement sur le court - une perspective passionnante, dit-il, étant donné les capacités de livestreaming que la société travaille actuellement à intégrer à l'application.



Il imagine un avenir où tous les matchs de tennis seront diffusés en continu par défaut, un avenir où les parents qui devaient autrefois manquer les grands matchs de leurs enfants pourront les suivre à distance, où qu'ils soient, grâce à un iPhone ou un iPad bien positionné utilisant SwingVision. L'appareil peut transmettre presque instantanément un flux vidéo sans utiliser trop de batterie ni sacrifier la qualité.



Pour les entraîneurs et les joueurs, l'un des principaux avantages de SwingVision est la possibilité de revoir et d'analyser un match enregistré dans l'application sur leurs appareils préférés peu après sa fin. À l'heure actuelle, SwingVision connaît une croissance particulière dans le milieu universitaire, indique M. Sahai, avec plus de 30 équipes de "Division 1" qui utilisent actuellement l'application et de nombreuses autres qui devraient s'y joindre cet été.



L'application commence également à séduire un certain segment de professionnels qui cherchent à accéder à l'échelon supérieur du sport : "Les joueurs qui ne font pas partie du top 200 et qui n'ont pas de contrats d'un million de dollars ou d'entraîneurs qui peuvent voyager avec eux tout le temps", explique M. Sahai. Pour le créateur, même des joueurs professionnels comme Serena Williams peuvent y trouver leur compte.

Les nouveautés à venir

Pour le futur, l'équipe de SwingVision travaille également à l'ajout de l'entraînement à distance à l'application, créant ainsi de nouvelles possibilités non liées aux limites de la géographie physique, en particulier pour les joueurs en herbe qui vivent dans des pays qui n'ont pas d'entraîneurs de haut niveau à proximité.

