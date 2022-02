Footbar : un capteur connecté pour suivre ses stats en match

Footbar est une application qui souhaite vous informer sur votre niveau de jeu lorsque vous jouez au football. À l'aide d'un petit capteur fixé au niveau de votre jambe, vous pourrez connaître tout un tas de données et ainsi voir quels sont vos meilleurs matchs...

Footbar : recevoir des statistiques sur son jeu comme un professionnel

À l'heure actuelle, il existe différentes manières de s'informer sur ses performances sportives. Il y a bien évidemment le smartphone et les montres connectées dont l'Apple Watch lorsque l'on fait de la course, de la natation ou encore de la musculation. D'autres systèmes plus sophistiqués sont également disponibles avec par exemple une application smartphone de réalité augmentée (AR) qui capte certaines données pendant que vous jouez au tennis.

En ce début 2022, c'est au tour du sport le plus populaire au monde d'être à l'honneur dans ce domaine. Grâce à une application et surtout un petit capteur placé au niveau de la jambe, n'importe quel joueur de foot peut recevoir des statistiques détaillées sur lui-même en fonction de ce qu'il fait sur le terrain.



Le capteur nommé Meteor est chargé de collecter des données puis de les envoyer à l'application Footbar qui servira par la suite de support visuel à l'utilisateur. Que ce soit votre vitesse, votre physique, votre défense, votre manière d'attaquer... le capteur devrait être capable de tout détecter. Un capteur de 8 mm et seulement 9 grammes testé des dizaines de milliers de fois avant d'être mis sur le marché.

Comme vous le constatez sur la photo en fin d'article, un hexagone présente votre note dans six domaines différents. Pour celles et ceux qui jouent au mode FUT de FIFA, un air familier devrait leur venir en tête. L'application donne une tonne d'infos dont le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse moyenne de frappe, le meilleur sprint, le nombre de passes courtes et de passes longues ou encore le nombre de ballons touchés.



Pour ce qui est du capteur, il faudra débourser la somme de 99 € sur le site web de Footbar ou bien en magasin chez Decathlon. À noter qu'une promotion est actuellement en cours sur le site avec un prix de 79 €. Précisons que nous n'avons pas testé ce produit et que cet article est purement à titre informatif. Si vous craquez pour Footbar, n'hésitez pas à nous faire un retour via les commentaires dans les jours et semaines à venir.

