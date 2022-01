App Store Connect permet enfin de suivre les stats des événements in-app

L'une des nouvelles fonctionnalités apportées par iOS 15 est la possibilité de découvrir des événements in-app via l'App Store, qui met en évidence des événements spéciaux tels qu'un défi de jeu ou un nouveau film disponible dans les applications iPhone et iPad. Désormais, les développeurs peuvent également surveiller les statistiques d’analyse des événements via le portail App Store Connect.

App Store Connect ajoute une nouvelle fonctionnalité

Comme l'a annoncé la société jeudi soir, App Store Connect affiche désormais les analyses de ces fameux événements in-app. Cela signifie que les développeurs peuvent suivre la performance de leurs campagnes App Store avec des métriques telles que le nombre de téléchargements, de retéléchargements, de vues par territoire, et plus encore.

App Analytics dans App Store Connect vous aide à voir comment les gens découvrent et s'engagent avec vos applications.



Vous pouvez désormais consulter des informations sur vos événements in-app, notamment les pages consultées, les données relatives aux rappels et aux notifications, ainsi que le nombre de téléchargements et de retéléchargements liés à vos événements in-app. Chaque mesure peut être consultée par territoire, type de source, appareil, et plus encore, afin que vous puissiez comprendre comment vos événements in-app influencent la croissance et le succès de vos applications.

Les événements in-app ont été officiellement lancés fin octobre 2021 avec iOS 15.1, et depuis lors, plusieurs applications et jeux populaires comme TikTok, FF7 Soldier et Genshin Impact ont fait la promotion de leurs événements spéciaux sur l'App Store.



Si vous êtes un développeur iOS et que vous souhaitez promouvoir des événements in-app, consultez le site Apple Developer pour en savoir plus sur cette fonctionnalité et sa mise en place au sein de vos apps.