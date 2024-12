L'Europe lance son concurrent à Starlink avec la constellation IRIS²

L'Union Européenne a franchi une étape majeure dans sa quête d'autonomie technologique et de sécurité par la signature d'un contrat de 10,6 milliards d'euros pour le projet IRIS², une constellation de 290 satellites visant à fournir une connectivité sécurisée à travers l'Europe. Annoncé aujourd'hui, ce projet est destiné à concurrencer Starlink de SpaceX, en offrant des services de connectivité à haut débit aux utilisateurs gouvernementaux, aux entreprises et aux citoyens européens, tout en couvrant les zones blanches.

Un projet spatial européen d'envergure

La constellation IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) comprendra 290 satellites positionnés en orbite moyenne et basse. Le consortium SpaceRISE, mené par les opérateurs européens SES, Eutelsat et Hispasat, avec le soutien d'acteurs majeurs comme Airbus et Deutsche Telekom, s'est vu attribuer une concession de 12 ans pour développer, déployer et exploiter ce réseau.



Le financement du projet est réparti entre fonds publics (61%) et investissements privés, avec notamment une contribution significative d'Eutelsat à hauteur de 2 milliards d'euros. Cette collaboration public-privé illustre la volonté européenne de stimuler son industrie spatiale tout en garantissant son indépendance stratégique

Des objectifs stratégiques et commerciaux

IRIS² poursuivra une double mission. D'une part, elle fournira des services de connectivité sécurisés aux gouvernements européens, notamment pour la surveillance et la gestion de crises. D'autre part, elle proposera des services commerciaux de haut débit aux entreprises et aux particuliers, notamment dans les zones blanches.



Ce projet représente une réponse européenne face à la domination de Starlink d'Elon Musk, qui compte déjà plus de 7 000 satellites en orbite depuis 2018. Il s'inscrit dans la lignée des grands programmes spatiaux européens comme Galileo et Copernicus, marquant ainsi la volonté de l'Europe de maintenir sa souveraineté technologique dans l'espace.



Le service devrait être opérationnel d'ici 2030, offrant aux utilisateurs européens une alternative locale aux constellations de satellites américaines. Pour Apple, qui s'intéresse de plus en plus aux communications par satellite pour ses iPhone, notamment avec la fonction SOS d'urgence, cette nouvelle constellation pourrait représenter une opportunité de partenariat futur sur le marché européen.

Source