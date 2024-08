Snapchat : le temps de visionnage des vidéos dans Spotlight a augmenté de 125%

Face à un géant comme TikTok, les applications concurrentes ont dû s'adapter et lancer une alternative au phénomène des vidéos courtes qui attirent énormément les jeunes. Instagram a lancé les Reels, YouTube a lancé les Shorts et Snapchat a lancé l'aventure du "Spotlight", une sélection des meilleurs Snaps de la communauté. Selon une récente déclaration de Snapchat, le Spotlight affiche une forte progression en termes de visibilité.

Snapchat assure que TikTok ne lui fait pas de l'ombre

Snapchat se démarque par une croissance impressionnante, en particulier avec son service Spotlight. Cette fonctionnalité qui met en avant les meilleurs Snap de la communauté et qui est en concurrence directe avec TikTok, a vu son temps de visionnage augmenter de plus de 125 % d'une année sur l'autre.



La dynamique positive ne s'arrête pas là pour Snap Inc. L'entreprise a enregistré une augmentation globale du temps passé sur son application, avec des évolutions non seulement sur Spotlight, mais aussi sur Creator Stories. Cette hausse est attribuable à des modèles de classement améliorés qui captent mieux les intérêts des utilisateurs et augmentent l'engagement.

Le premier trimestre de 2024 a été particulièrement excitant pour Snapchat, qui a vu son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens atteindre 422 millions, ce qui représente une augmentation de 39 millions par rapport à l'année précédente.



Un autre point fort pour Snap a été l'extraordinaire croissance de son service d'abonnement payant, Snapchat+. Le nombre d'abonnés a plus que triplé au cours de l'année, dépassant les 9 millions. Ce succès devance les attentes initiales de l'entreprise et montre la valeur ajoutée perçue par les utilisateurs qui sont prêts à payer pour des fonctionnalités exclusives.

Un chiffre d'affaires très en forme

Sur le plan financier, Snap continue de surfer sur la vague du succès avec un chiffre d'affaires qui a grimpé de 21 % pour atteindre 1,195 million de dollars ce trimestre. Ce succès financier est en grande partie dû aux améliorations apportées à la plateforme publicitaire de l'entreprise. Également, les revenus publicitaires ont augmenté grâce à la hausse de visionnage sur Spotlight, comme Snapchat a introduit des publicités depuis plusieurs plus d'un an, si les utilisateurs passent plus de temps, sans surprise, ils rapportent plus d'argent.



Côté annonceurs, le nombre de petits et moyens annonceurs utilisant Snapchat a bondi de 85 %, signe que la plateforme devient un acteur incontournable pour les entreprises souhaitant atteindre un public jeune et engagé.



Malgré un licenciement de 10 % de son personnel en février, Snap prévoit une augmentation modeste de l'effectif pour 2024. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de stabilisation et de croissance durable après une période de réajustements.



