WhatsApp ouvre les réservations de noms d’utilisateur : foncez !

Après des années d’attente, WhatsApp commence enfin à déployer la fonctionnalité très attendue des noms d’utilisateur, de quoi cacher votre numéro de téléphone. Les réservations sont désormais ouvertes dans le monde entier. Ou presque.

Comment réserver votre nom d’utilisateur

Si vous faites partie des premiers concernés, vous devriez recevoir une notification dans l’application. Pour vérifier, le blog officiel vous conseille :

Ouvrez WhatsApp Allez dans Paramètres → Compte → Nom d’utilisateur

Vous pourrez alors réserver un identifiant unique (comme @mon_nom). WhatsApp recommande de choisir un nom connu uniquement des personnes avec qui vous souhaitez être contacté.

Pourquoi cette fonctionnalité ?

Les noms d’utilisateur permettront enfin de :

Envoyer des messages ou rejoindre des groupes sans révéler son numéro de téléphone

Protéger davantage sa vie privée

Créer un identifiant cohérent avec Instagram ou Facebook (surtout pour les créateurs et entreprises)

WhatsApp précise qu’il n’y aura pas d’annuaire public ni de système de recommandations. Pour vous contacter, les autres devront connaître exactement votre nom d’utilisateur. Pour une protection supplémentaire, vous pourrez même créer une clé de nom d’utilisateur que les autres devront connaître avant de pouvoir vous écrire.

Un déploiement progressif

Les réservations commencent aujourd’hui, mais les noms d’utilisateur ne seront pleinement actifs que progressivement dans les semaines et mois à venir. Vous recevrez une notification quand la fonctionnalité sera disponible dans votre pays.



C’est une excellente nouvelle pour la confidentialité sur WhatsApp. Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps et devrait plaire à ceux qui souhaitent limiter la diffusion de leur numéro. Les créateurs et entreprises vont particulièrement apprécier la cohérence avec les autres plateformes Meta.



Vous allez réserver un nom d’utilisateur ?

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