Apple bloque l’application iTorrent d'AltStore PAL en Europe

Même pour des applications distribuées hors de l’App Store, les développeurs doivent craindre Apple. La firme de Cupertino a récemment interdit la distribution de l’application de torrenting iTorrent via l’AltStore PAL, un marché d’applications alternatif disponible au sein de l’Union européenne. Un rejet qui pose question.

Une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de l'UE

Depuis fin juillet 2024, des applications comme iTorrent et qBitControl étaient disponibles sur la plateforme de Riley Testut, contournant les restrictions de l’App Store officiel en la matière, tout comme l’émulateur Delta qui a depuis profité d’un assouplissement des règles pour être également présent sur le magasin d’Apple. En effet, la législation européenne, notamment le Digital Markets Act, impose moins de contraintes à Apple concernant les marketplaces alternatifs, permettant aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de télécharger des applications en dehors de l’App Store dans certains pays.

Cependant, à partir de juillet 2025, certains utilisateurs ont constaté qu’iTorrent n’était plus téléchargeable. Selon Daniil Vinogradov, le développeur de l’application, Apple a révoqué ses droits de distribution alternative sans fournir d’explication claire. Bien que les applications distribuées hors de l’App Store soient soumises à moins de restrictions, Apple applique un processus de notarisation. Ce dernier vise à garantir que les applications sont exemptes de malwares, virus ou autres menaces de sécurité, tout en vérifiant qu’elles fonctionnent comme annoncé et ne présentent pas de risques de fraude manifeste.



Auprès de nos confrères de TorrentFreak, Vinogradov a exprimé sa frustration face au manque de transparence d’Apple. Après avoir demandé des précisions, il n’a reçu qu’une réponse générique, suivie d’une mention d’une enquête en cours par l’équipe d’escalade d’Apple. « Je ne sais toujours pas si c’est ma faute ou celle d’Apple, leurs réponses n’ont aucun sens », a-t-il déclaré à TorrentFreak. L’absence d’explications laisse planer le doute : la révocation est-elle due à une menace de sécurité ou à une autre raison non précisée ?



De son côté, AltStore PAL a également sollicité Apple pour obtenir plus d’informations, mais n’a reçu qu’une réponse vague indiquant que l’entreprise « examine la situation ». Aucun avertissement concernant les applications de torrent ou d’autres catégories n’a été émis, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas d’une interdiction générale des applications de ce type. Cette affaire soulève des questions sur la transparence et la gestion des marketplaces alternatifs par Apple, ainsi que sur l’application de la DMA, la loi qui prévoit l’ouverture des plateformes.

Comment installer AltStore

Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone. Et pour en savoir plus, consultez notre article complet sur AltStore Pal.