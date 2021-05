[En cours] 8 coques ESR à gagner pour iPad Pro 2021 et iPhone 12 (Pro)

Nouveau concours pour fêter l'arrivée des nouveautés Apple avec notamment des protections pour iPad Pro 2021 ainsi que des coques pour iPhone 12 mini et iPhone 12 / 12 Pro.



Cette fois, ce sont les produits du fabricant ESR que l'on vous fait gagner avec 4 accessoires iPad et 4 accessoires iPhone.

Des cadeaux pour iPad Pro 2021 et iPhone 12

Apple a présenté ses nouveaux iPad Pro 2021 le mois dernier avec la puce M1, la 5G et surtout la version 12,9 pouces qui se dote désormais d'un écran miniLED. En conséquence, les coques et autres protections pour ce modèle ne sont plus compatibles car la tablette a été légèrement épaissie (0,5mm). Et bien que la version 11 pouces soit restée identique à la mouture 2020, nous vous proposons également deux étuis gratuits qui s'adaptent donc à l'ancien modèle. A chaque fois, il y a une coque Trifold et une coque Rebound avec un très bon rapport qualité / prix. Nous les avons testé durant plusieurs jours et pour une vingtaine d'euros, ESR propose une alternative intéressante aux Smart Cover d'Apple pourtant vendues plus de 100€. La Rebound est même magnétique.



Pour ceux qui préfèrent une coque pour iPhone, nous avons un modèle pour iPhone 12 Mini (transparente et contours noirs) et trois pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro de 6,1 pouces (deux transparentes et une transparente avec contours bleu nuit). Une manière de proposer quelque chose à ceux qui n'ont pas commandé le dernier iPad Pro. Ce sont les coques en verre trempé pour iPhone 12 Mini et en silicone caoutchouté pour iPhone 12 / 12 Pro.

Voici 4 exemples de coques ESR à gagner

Pour tenter de gagner une coque

Téléhargez notre application iSoft

Likez notre page Facebook ou suivez-nous sur Twitter

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre application iOS

Pensez à renseigner une adresse email valide lors de la saisie de votre pseudo / email (si ce n'est pas déjà fait)

8 personne(s) seront tirées au sort

Fin du concours : le 16/05/2021 20H00

Bonne chance toutes et tous ! Et n'oubliez pas non plus le concours en cours sur Twitter justement avec plusieurs accessoires pour iPhone et Mac.